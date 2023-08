Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, niente da fare. La coppia nata al GF Vip è spesso al centro del gossip, tra crisi, matrimonio imminente e presunte gravidanze. A un anno dalla proposta di nozze, i fan non fanno che chiedersi quali siano realmente i progetti futuri della vita di coppia insieme dal 2017. Senza contare le voci sulla dolce attesa. Proprio le ultime foto della sorella di Belen Rodriguez avevano destato sospetti che presto si erano tramutati in commenti come “è sicuramente incinta”. Ma la verità era un’altra: la pancetta era dovuta, parole sue, a un paio di chili messi su.

“Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando. […] Scrivono che sono incinta e mi vergogno a dire che non è vero. Sono solo ingrassata, ho preso 3-4 chili. Ma lo prendo come un buon segnale. Quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti”, le parole di Chechu per spegnere l’ennesimo rumor.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, niente da fare: sostituiti

Non solo gossip, certamente i due ex concorrenti del GF Vip fanno parlare di loro anche per i progetti professionali. Ma è qui che nelle ultime ore è arrivata una ‘batosta’ per chi li segue e ama. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non sono stati riconfermati alla guida di ‘Ex on the beach Italia’.

Conduttori dello show in onda su Mtv per ben tre edizioni consecutive, dal 2020 al 2022, dopo la prima edizione del 2018 guidata da Elettra Lamborghini, per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez questa esperienza è finita. Al loro posto, scrive Tv Blog, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi per la prima volta insieme in tv.

In effetti in tempi non sospetti Giulia Salemi aveva annunciato il suo mancato ritorno nello studio del Grande Fratello e parlato di nuovi progetti come la titolo Casa Prelemi, il ritorno di Salotto Salemi e la “conduzione di un format su una piattaforma”. E sarebbe proprio Ex On The Beach Italia.