Il mistero intorno a Stefano De Martino si infittisce sempre di più, alla luce di una sua presunta decisione che ha coinvolto la famiglia di Belen Rodriguez. Con la showgirl argentina ormai non c’è più il legame sentimentale, visto che lei recentemente è anche stata vista in compagnia dell’imprenditore Elio Lorenzoni. Ma ora un gesto del conduttore che riguarderebbe anche la sorella Cecilia Rodriguez sta sorprendendo tutti i fan.

In attesa di spiegazioni ufficiali di Stefano De Martino su quanto starebbe accadendo con Belen, ma anche Cecilia Rodriguez, a dire qualcosa in più è stata una follower dell’esperta di gossip Deianira Marzano. Un vero e proprio caso è praticamente scoppiato, a causa di una decisione del papà di Santiago, il quale ha prima mostrato una cosa e poi è tornato sui suoi passi destando più di qualche perplessità al popolo della rete.

Stefano De Martino, mistero su una scelta che coinvolge Belen e la sorella Cecilia

Stefano De Martino ha avuto un incontro con la sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, e il compagno di quest’ultima, Ignazio Moser. Un’immagine postata sempre da Deianira Marzano li ha visto ridere insieme in Sardegna, a testimonianza del fatto che avrebbero mantenuto rapporti civili. Ma nelle ultime ore il presentatore ha prima pubblicato una foto e poi l’ha successivamente rimossa da Instagram, cosa che ha suscitato incredulità.

Questa seguace della Marzano ha quindi scritto: “Ma come mai Stefano ha tolto una foto dalle storie, dove lui era in barca con altre persone? Sembrava la stessa barca, in cui c’erano Cecilia e Ignazio. Guarda, l’ho vista stamattina, il tempo di andare a vedere la barca dove c’era Cecilia e la foto non c’era più”. Deianira ha fornito la sua versione: “Boooo, e forse stanno in buoni rapporti“. Ma c’è chi non ha proprio compreso questo gesto di De Martino.

Inoltre, ci si è accorti anche di un altro atteggiamento di Stefano De Martino, il quale mette ugualmente mi piace alle foto di Cecilia nonostante la rottura con la sorella Belen. Quindi, presumibilmente sono rimasti in buoni rapporti ma nelle prossime ore potremo forse saperne di più.