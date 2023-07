Stefano De Martino, qualcosa bolle in pentola: dopo la rottura con Belen Rodriguez esce fuori una clamorosa verità. Non c’è dubbio che Belen e Stefano siano la notizia gossip del momento. Sulla questione era intervenuta anche Alessia Marcuzzi: costretta a smentire qualsiasi flirt. “Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perché mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi”.

"Non c'è tempo da perdere". Al pronto soccorso convinta di essere incinta, prima la visita poi la decisione dei medici Parole che arrivano arrivate dopo la bomba di Corona. Dal suo canale telegram aveva attaccato: "Stefano ha tradito Belen. Lei è una ragazza napoletana di 23 anni che studia all'università, proviene da una famiglia perbene e non è interessata al gossip né alla visibilità. Stefano l'ha vista per la prima volta in un locale napoletano di un amico in comune, poi l'ha cercata su Instagram fino a quando non si è fatto dare il suo numero di telefono".





Stefano De Martino, sorrisi in vacanza con Cecilia Rodriguez e Ignazio

In uno degli ultimi post Belen aveva scritto: “E io lo sapevo già……. Tu sorridi sempre #ilsestosensodelledonne”, ha scritto Belen Rodriguez a corredo degli scatti che la ritraggono in atteggiamento riflessivo mentre dipinge. A questo punto al post della figlia, Veronica ha ben pensato di rispondere con parole in ‘codice’.

“Avanti morocha”, che tradotto in italiano significa “Avanti bruna”, e ancora: “Avanti morocha q nadie esta muerto…… y la parte de esta canción q dice hasta los más mancos bn la siguen remando!” ovvero “Avanti bruna, nessuno è morto… e la parte di questa canzone che dice ‘anche i più goffi la continuano a remare’!”. Veronica sembra la sola a sostenere la figlia.

Nelle ultime ore infatti l’esperta di gossip ha fatto circolare una serie di fotografie inviatole da alcuni dei suoi followers. Le immagini ritraggono De Martino sorridente in compagnia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. “Probabilmente i tre si sono incontrati in un locale in Sardegna e hanno immortalato il momento scattandosi una serie di fotografie con alcuni loro fans”. Dal clima che sembra si respirasse pare che quel ramo della famiglia abbia scaricato Belen.