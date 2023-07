Incinta a 18 anni, poi la scoperta choc. La notizia della dolce attesa rappresenta per ogni donna un momento molto particolare. La giovane ragazza di 18 anni pensava di essere incinta, ma di lì a poco avrebbe appreso una dura realtà. La vicenda ha fatto il giro del web e lascia sconcertati i lettori: all’epoca della scoperta la giovane ha visto tutto a un tratto crollarle il mondo addosso.

Ragazza pensa di essere incinta a 18 anni, poi la scoperta choc. La vicenda risale al 2020 quando la giovanissima Summer, all’epoca maggiorenne, pensava di andare incontro a una gravidanza. Poi purtroppo, dirigendosi in ospedale per oppotune analisi, i medici le hanno comunicato che si trattava di altro: la predisposizioe a un tumore alle ovaie.

Summer in un solo attimo ha visto crollarsi il mondo addosso. La giovane è passata dalla gioia della gravidanza alla tragica notizia di essere stata colpita da una delle malattie che più preoccupano e spaventano la popolazione mondiale. La giovanissima, non appena posta davanti alla dura realtà, ha cominciato il suo calvario.

A Summer infatti è stato diagnosticato, stando ai risultati di test genetici, di possedere un gene raro, “Dicer1”, responsabile di ulteriori tumori a cui la ragazza potrebbe andare incontro per il resto della sua vita. Dopo la scoperta del gene raro, sarebbe stata l’assistente sanitaria di Bristol a chiedere a tutti i componenti della famiglia della giovane di sottoporsi a test.

Da quel giorno della diagnosi ad oggi sono trascorsi diversi anni e Summer è fortunatamente viva. La ragazza, che oggi ha 22 anni, è stata sottoposta ad apposite cure e attualmente ha deciso di intraprendere gli studi in infiermeristica presso l’Università dell’Inghilterra occidentale. Per lei è arrivata anche la proposta di una chemioterapia preventiva. La risposta di Summer è stata: “Preferirei vivere la mia vita ora e affrontare la chemioterapia in futuro se mai dovesse tornare. Avere la diagnosi mi ha fatto capire che non c’è tempo per aspettare e la vita è troppo breve“.