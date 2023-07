I bambini hanno reazioni molto diverse alla stessa situazione. Ad esempio, la reazione normale a un rimprovero dei genitori potrebbe essere il pianto o uno scatto d’ira, ma Andrés Calvo ha fatto qualcosa di molto diverso e la sua storia è diventata virale. Tutto è iniziato con una banale lite. I suoi genitori volevano che si vestisse bene per andare in città, ma lui si è rifiutato e per dispetto ha deciso di andare in giardino e di scavare una buca.

“Ho sempre indossato tute e le mie scarpe e quando sono andato i miei mi hanno rispedito in camera per cambiarmi nuovamente ma io non volevo e mi sono arrabbiato”. A questo punto Andrés ha preso pala e piccone, è andato in giardino e ha iniziato a scavare una buca.

Litiga con i genitori, va a scavare in giardino e costruisce una casa

“Era il 9 marzo 2015 e all’epoca non sapevo che stavo iniziando a creare una grotta impressionante”, ha spiegato Andrés. Oggi, il ragazzo è diventato virale dopo aver pubblicato un video in cui ha raccontato come quel piccolo buco si è evoluto nella casa che è oggi. Sei anni di duro lavoro insieme al suo migliore amico, che ha conosciuto nel 2018 quando il buco era solo una piccola grotta.

In un solo anno hanno fatto un salto di qualità, completando le scale di accesso alla grotta e nel 2019 i due avevano già costruito la prima stanza. L’ultima cosa è stata “scolpire e intonacare i muri” e ammette che è stato molto divertente. Sei anni dopo quella scenata fatta ai genitori, Andrés ha un vera e propria casa-grotta. Il suo tweet è diventato virale e gli ha permesso di apparire in programmi radiofonici, televisivi e su Internet. Tanto che il municipio del suo paese lo ha costretto a ottenere un permesso di costruzione per poter continuare a scavare.

2023



-He rebajado 50cm el suelo de todas las salas.



-Ya está terminando el pasillo que llevará a la siguiente habitación (si, otra)



-La cama ya tiene las dimensiones de un colchón individual 🤸 pic.twitter.com/G8FISnetDk — Kokomo (@andresiko_16) March 12, 2023

Inoltre la Guardia Civil è passata nella sua grotta per certificare la costruzione. La costruzione è quasi terminata. Andrés ha costruito tre stanze e tutti i tipi di comfort come elettricità, riscaldamento, forno e persino il Wi-Fi. Adesso smetterà di scavare perché sta lasciando il suo paese per studiare all’estero: vuole fare l’attore, ma non esclude che, in futuro, possa tornare nella sua caverna e continuare ad ampliarla.