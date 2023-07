Scomparsa da quattro anni, all’improvviso si presenta alla stazione di polizia. La storia a lieto fine arriva in queste ore, anche se per i suoi genitori le speranze di ritrovarla viva non si sono mai spente. E finalmente quel giorno è arrivato. Mancava da casa dal 15 settembre 2019 Alicia Navarro, che oggi ha 18 anni. La notte prima del suo 15esimo compleanno ha lasciato un biglietto e fatto perdere le sue tracce. I suoi genitori stavano dormendo e al risveglio hanno trovato questo messaggio scritto a mano dalla figlia: “Sono scappata. Tornerò. Lo giuro. Mi dispiace”.

Ma da quel giorno di quattro anni fa non hanno più avuto sue notizie. Fino a questa settimana, quando dopo aver fatto le dovute verifiche e allertato la polizia di Glendale, in Arizona, Alicia ha potuto finalmente riabbracciare la sua mamma, che non aveva mai smesso di cercarla. La ragazza si è infatti presentata spontaneamente in un dipartimento di polizia di una piccola città del Montana, quindi in un altro Stato, e ha annunciato di essere quella ragazzina che mancava da casa dal 15 settembre 2019.

“Quella bambina scomparsa sono io”: 4 anni dopo si presenta alla polizia

Alicia Navarro è entrata e ha chiesto ai poliziotti di essere rimossa dalla lista dei bambini scomparsi. L’adolescente era stata descritta come autistica ad alto funzionamento nel rapporto stilato dopo la denuncia di scomparsa della famiglia.

La polizia di Glendale ha detto che ci sono indagini in corso su come la 18enne sia arrivata nel Montana e con chi sia stata negli ultimi quattro anni. Molte domande rimangono ancora senza risposta ma secondo i dettagli emersi finora, Alicia è scappata di casa di sua spontanea volontà e nessuno le avrebbe fatto del male.

WATCH: Glendale police have released two short clips showing detectives talking to Alicia Navarro by video. Navarro walked into a Montana police station this week asking for help after being missing since 2019. STORY: https://t.co/vyehEvZ0dv pic.twitter.com/bmLw6r425O — ABC15 Arizona (@abc15) July 26, 2023

Ha ora deciso di restare nel Montana, ma è libera di spostarsi a suo piacimento. La madre, Jessica Nuñez, in un video pubblicato su Facebook, ha definito un miracolo il ritrovamento di sua figlia quattro anni dopo la scomparsa: “Per tutti coloro che hanno perso i propri cari, voglio che usiate questo caso come esempio- ha detto – I miracoli esistono. Non perdere mai la speranza e combatti sempre”.