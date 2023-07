Quando Amber Gibson e suo fratello maggiore Connor sono stati allontanati dalla loro famiglia all’età di tre e cinque anni, i ragazzi avevano dichiarato di essere finalmente al sicuro. In quegli anni, infatti, i due hanno dovuto assistere a delle scene terribili che li hanno segnati profondamente. Il padre, infatti, era un ragazzo molto violento e quasi giornalmente i due bambini hanno assistito a pestaggi della madre.

Una volta allontanati i due fratelli non avrebbero più assistito a questo tipo di scene. La donna veniva picchiata davanti a loro, trascinata per i capelli e tentativi di strangolamento. Amber Gibson pensava di essere al sicuro, ma purtroppo un’altra minaccia era vicina.

Amber Gibson, violentata e uccisa dal fratello maggiore

Ieri una giuria ha condannato il fratello dell’allora 16enne all’ergastolo. Connor Gibson, 20 anni, è stato giudicato colpevole dell’omicidio di sua sorella, avvenuto nel 2021. Il 20enne ha strangolato sua sorella di 16 anni in un parco pubblico a Hamilton nel Regno Unito, dopo averla violentata. Dopo la notizia è emerso che suo padre naturale è stato incarcerato per dieci anni solo pochi mesi fa per violenza sessuale.

Ora anche il bambino che ha assistito alle sue spietate aggressioni contro la madre è dietro le sbarre. Indagando sul caso, la polizia ha scoperto che prima di essere aggredita e violentata dal fratello, Amber Gibson era già stata vittima di stupro. Amber, hanno detto ieri i genitori adottivi Craig e Carol Niven, era la “persona più generosa, premurosa, amorevole, solidale e ammirevole” che aveva “la visione più sorprendente della vita”. Amava l’arte e il canto. Eppure, la coppia ha detto, è stata delusa per tutta la vita “dal sistema”.

I bambini sono stati portati fuori dalla casa dei genitori naturali e affidati alle cure e nel 2008. I Niven, i loro genitori adottivi, sono stati contattati per prendersi cura di loro e i due si sono trasferiti nella loro casa di Larkhall. Al momento dell’arresto, l’Alta Corte di Glasgow ha sentito come Connor Gibson fosse apparso privo di emozioni il giorno in cui il corpo della sorella Amber è stato trovato.