Stefania Orlando sulla fine del suo matrimonio. Dopo tante indiscrezioni sulla crisi di coppia, la notizia è andata incontro a una conferma ufficiale lo scorso settembre. Ben 11 anni lunghi anni insieme, poi le nozze il primo luglio del 2019 fino a quando la coppia non ha raggiunto il capolinea. Dopo alcuni mesi dalla rottura, la showgirl torna a parlarne e rompe il silenzio.

La rottura tra Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi, è la showgirl a tornare a parlarne nel corso della lunga intervista rilasciata per il settimanale Chi. Una crisi di coppia che ha avuto dalla scorsa estate e che purtroppo non ha trovato il lieto fine: “Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro”.

Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi: la conduttrice rompe il silenzio

Stefania Orlando poi aggiunge: "Ho imparato che la vita ti colpisce senza preavviso, anche quando il sole splende e tutto sembra andare a meraviglia, che non c'è un manuale, che impari a convivere con il dolore o semplicemente lasci che il dolore ti consumi fino alla fine".

La fine di una relazione rappresenta sempre un momento difficile e a preoccupare Stefania Orlando non è di certo la solitudine, ma la necessità di tornare a stare meglio: “La solitudine non mi spaventa affatto. È troppo presto per capire quel che voglio. Vorrei solo stare bene”.

Stefania Orlando ha poi ammesso: “All’inizio c’è un momento di negazione”, ha raccontato ancora a proposito della fine del suo matrimonio, “poi si guarda in faccia la realtà”. E la realtà non è ancora molto facile da accettare. “Chi viene lasciato subisce l’abbandono, mentre chi lascia vive con grandi senso di colpa”, queste le parole di Stefania Orlando che ha poi ammesso: “Noi abbiamo sofferto tanto entrambi”.

E questo perché un amore così tanto grande non potrà mai essere rinnegato, Stefania non nutre nei riguardi dell’ex alcun rancore. Un nuovo progetto lavorativo per Discovery attende la conduttrice, che racconta di dedicare molto tempo ai suoi affetti più cari e di sentirsi come se davanti avesse “un foglio bianco tutto da scrivere”.