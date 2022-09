Sono state ore incandescenti per i fan di Stefania Orlando e di suo marito Simone Gianlorenzi. Sono state diffuse infatti delle voci su una loro crisi matrimoniale, ma in un primo momento nessuno dei due aveva confermato nulla. Ma ora è stata la conduttrice televisiva a fugare ogni dubbio sulla questione con un post, pubblicato nelle sue Instagram stories. Parole molto chiare, inequivocabili, che chiudono definitivamente l’argomento. Una risposta molto trasparente a tutti coloro che chiedevano informazioni.

Le indiscrezioni negative su Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi erano uscite fuori per questo messaggio dell’ex concorrente del GF Vip: “Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro, che alcuni sguardi mentono e le labbra negano ciò che il cuore prova davvero. Ho imparato che la vita ti colpisce senza preavviso, anche quando il sole splende e tutto sembra andare a meraviglia, che non c’è un manuale, che impari a convivere con il dolore o semplicemente lasci che il dolore ti consumi fino alla fine”.





Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi, lei conferma separazione

Adesso è stata la stessa Stefania Orlando a intervenire, ma stavolta in maniera esplicita, sul marito Simone Gianlorenzi. Non ci sono state citazioni e non si è nemmeno cimentata in giri di parole. La presentatrice è stata chiarissima e ha svelato come stiano realmente le cose tra lei e il musicista. Quest’ultimo invece ha per il momento confermato la strada del silenzio, anche se non è da escludere che possa anche lui nelle prossime ore aggiungere qualcosa a quello detto dall’ex volto del Grande Fratello Vip.

La Orlando ha confidato che il matrimonio con Gianlorenzi è davvero terminato: “Simone ed io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati ad un bivio e, dopo un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse. Solo noi conosciamo i motivi che ci hanno portato a questa scelta, quindi vi prego di non cadere in facili e inutili illazioni, perché quando ci si separa è già molto doloroso per entrambi”.

Infine, Stefania Orlando ha chiosato su Instagram: “Rimangono intatti i meravigliosi ricordi di quasi 15 anni insieme, un grandissimo affetto, tanta stima, rispetto e l’augurio reciproco di essere felici”. Non è dato sapere quale sia stata la motivazione scatenante la separazione, che resterà riservata come ha spiegato la conduttrice tv.

