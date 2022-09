Brutte notizie su Stefania Orlando e suo marito Simone Gianlorenzi. Le ultime voci riguardanti la coppia non sono affatto rassicuranti e sono state diffuse in queste ore dal sito Gossip e Tv. Nonostante non ci siano annunci ufficiali, un post della conduttrice e showgirl potrebbe rappresentare una conferma negativa. La situazione è ovviamente in divenire e i prossimi giorni saranno fondamentali per comprendere tutto, ma le prime avvisaglie stanno preoccupando i fan.

Stefania Orlando ha scritto qualcosa di significativo e che potrebbe aver già lanciato un segnale importante, mentre Simone Gianlorenzi al momento è rimasto in rigoroso silenzio. Recentemente lei si era voluta allontanare un po’ dai social: ““Mi sono solo presa un po’ di tempo per assaporare la vita senza la frenesia di doverne immortalare ogni istante. Ultimamente poi ho notato che sui social si ama molto litigare, a prescindere dal motivo, dal soggetto o dall’argomento, si fa polemica per qualsiasi cosa”.





Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi in crisi? Le voci

Su Stefania Orlando e suo marito Simone Gianlorenzi si sta diffondendo un’indiscrezione tutt’altro che rassicurante. I due potrebbero essere arrivati a fare una scelta inaspettata, che renderebbe i fan molto tristi. Le cose non starebbero andando nel verso giusto, secondo Gossip e Tv, e la crisi sarebbe ormai scoppiata. Ad avallare questa possibilità è una storia Instagram postata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, la quale ha citato Alessandro Ammendola. Parole che sembrano rappresentare un indizio.

Da un po’ di tempo Stefania e il coniuge non appaiono insieme e nelle scorse ore ha pubblicato: “Dalla vita ho imparato che qualcuno può sorridere e allo stesso tempo piangere dentro, che alcuni sguardi mentono e le labbra negano ciò che il cuore prova davvero. Ho imparato che la vita ti colpisce senza preavviso, anche quando il sole splende e tutto sembra andare a meraviglia, che non c’è un manuale, che impari a convivere con il dolore o semplicemente lasci che il dolore ti consumi fino alla fine”.

Infine, ha postato: “Dalla vita ho imparato che le persone che se ne vanno ti insegnano ad amarti e coloro che rimangono ti fanno capire cos’è l’amore. Alessandro Ammendola”. Stefania Orlando si è unita in matrimonio col musicista Simone Gianlorenzi nel luglio del 2019, ma la loro relazione sentimentale è iniziata 14 anni fa. Ora, il momento forse di maggiore difficoltà.

