“Basta, non è possibile”. Stefania Orlando e la decisione senza precedenti: l’annuncio

Stefania Orlando, la decisione drastica. Protagonista della penultima edizione del Grande Fratello Vip la showgirl poco tempo fa aveva fatto parlare di sé a causa del suo stato di salute: “Salve sono raffreddata, ho fatto il tampone e risulta negativo, ma ho paura possa essere un falso negativo. La farmacista mi ha rassicurato e mi ha dato nurofen. Premetto che sono vaccinata, ma c’è possibilità che sia un falso negativo?”.

Dopo aver fatto preoccupare i fan, comunque, Stefania Orlando aggiunse: “Tutto bene ho fatto il tampone e sono negativa al Covid, è certamente una classica influenza, per fortuna. E a proposito di fortuna ho trovato una coccinella sul mio letto, sarà un caso?”. In passato legata all’attore Andrea Roncato e oggi felicemente sposata con Simone Gianlorenzi, Stefania recentemente ha creato una discussione per una sua drastica decisione.





Stefania Orlando dice basta ai social

Stefania Orlando via dai social. È la stessa conduttrice a rivelare le ragioni di una scelta così forte, soprattutto di questi tempi dove se non sei social sembra che non esisti… “Grazie a tutte/i per l’interesse – ha spiegato l’ex gieffina – che dimostrate nei miei confronti attraverso i tanti messaggi privati dove mi chiedete se va tutto bene e come sto. Sto bene grazie, tutto è a posto e niente è in ordine”.

Subito dopo Stefania Orlando chiarisce i motivi di questa decisione: “Mi sono solo presa un po’ di tempo per assaporare la vita senza la frenesia di doverne immortalare ogni istante. Ultimamente poi ho notato che sui social si ama molto litigare, a prescindere dal motivo, dal soggetto o dall’argomento, si fa polemica per qualsiasi cosa. Non ritrovo più quella leggerezza di una volta, quell’evasione dalla realtà che mi dava gioia e divertimento, è tutto così stressante!”.

La decisione di Stefania Orlando non è comunque definitiva. Lei stessa infatti conclude così la story su Instagram: “Comunque prima o poi torno eh, nulla è definitivo, giusto il tempo di prendere una sana boccata di vita”. Dunque prima o poi Stefania tornerà, sperando che nel frattempo la voglia di discutere sia passata. E voi che dite? Ha fatto bene?

