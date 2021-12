“In crisi…”. Verissimo, Stefania Orlando scoppia in lacrime: la confessione dolorosa sul marito

Si racconta senza filtri Stefania Orlando, uno dei volti più amati dello scorso anno: quello del GF Vip 5. Come saprete, dal punto di vista lavorativo, il reality le ha fatto bene, ma personalmente, umanamente, non proprio. Poco dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia, la conduttrice è diventata una presenza fissa a La Vita in Diretta ed è entrata nel cast di Tale e Quale Show. Ma a casa le cose non sono state così positive: nel privato infatti, i rapporti umani con la sua famiglia si sono un po’ irrigiditi.

A Verissimo, Stefania Orlando si racconta senza peli sulla lingua. La padrona di casa Silvia Toffanin ha ascoltato con amore, come fa sempre e le due si sono sciolte in un racconto doloroso. La Orlando ha raccontato di una crisi avuta con i suoi affetti più cari (compreso il marito): “Oggi sono tornata davvero una donna serena. Però ho avuto per un po’ di mesi un rifiuto di tutte le persone che amavo e che adesso continuo ad amare. Ovviamente anche nei confronti di mio marito. Non che avessi chissà cosa o che non lo amassi più”.

Stefania Orlando racconta: “Diciamo che non riuscivo a riprendere i rapporti che avevo prima. Non riuscivo a riprendere il dialogo che c’era sempre stato e non mi aprivo più. Ero chiusa a riccio sotto tutti i punti di vista. Questa cosa ha creato dei grossi problemi in una coppia che andava avanti da 13 anni. Noi non abbiamo mai avuto delle vere crisi e questa forse è stata la prima volta. Quello non è stato un bel periodo”.





E ancora Stefania Orlando: “Adesso però le cose sono cambiate e stiamo benissimo. Ero diventata egoista, e mi sentivo in colpa nei confronti di Simone. E lui invece forse è stato l’unica persona che mi ha veramente capita. Ha capito che sua moglie era tornata fisicamente, ma ancora doveva tornare davvero”.

Poi conclude Stefania Orlando: “Sì è vero. Fuori dal reality ho avuto una crisi esistenziale non indifferente. Il ritorno alla normalità mi ha distrutta. E anche con mio marito, una volta fuori, non è stato facile. Ci ho messo tanto. Sono tornata in me da poco. Simone è stato un angelo. E’ stato lì. Ha saputo aspettare. Non ha mai premuto sull’acceleratore. E io, perdendomi, mi sono ritrovata. Il dialogo ha fatto il suo, ma è tutto merito di Simone. Ero io a essere cambiata. Lui è rimasto sempre lo stesso”.