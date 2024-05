Sonia Bruganelli commenta l’ultimo gossip sul suo conto. Ha fatto molto rumore nei mesi scorsi la separazione tra la nota opinionista e produttrice tv e Paolo Bonolis. Lei stessa ha fatto sapere: “Quando io e Paolo ci siamo lasciati, si sono subito rifatte vive diverse ‘amiche’ di Paolo: nessuna ha avuto remore, anche se mi conoscevano. Gli uomini hanno invece avuto più rispetto: tra loro c’è un maggiore cameratismo”.

Qualche tempo fa si era vociferato di un flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. Ma si trattava di voci false e l’opinionista dell’Isola dei Famosi ci ha pure scherzato su pubblicando una foto in compagnia del suo cane con la didascalia: “Il mio nuovo giovane fidanzato“. Ora c’è una nuova indiscrezione: Sonia è stata avvistata in Spagna con il ballerino Angelo Madonia. Che stia nascendo un nuovo amore?

Sonia Bruganelli spiega cosa faceva in Spagna con Angelo Madonia

Sonia Bruganelli e il ballerino di Ballando con le Stelle Angelo Madonia sono stati paparazzati più volte insieme in Spagna. È stato il settimanale Chi a lanciare il gossip. Lui ha risposto alle voci di un possibile flirt spiegando: “È un’amica”. Ora su queste voci è intervenuta anche Sonia: l’ex moglie di Paolo Bonolis ha chiarito tutto.

Durante una puntata di Casa Chi Sonia Bruganelli ha dichiarato: “Cosa ci facevo a Palma di Maiorca con un ballerino? Uno solo? In realtà erano due, non c’era solo Angelo, c’era anche Boero. Che volete sapere, perché stavo lì con lui? Se il cuore è ballerino? Io come Bastianich vado a fare l’imprenditrice anche all’estero. Nelle vesti di imprenditrice mi sono mossa nel mondo spagnolo. No, non apro una scuola di ballo. Se avete seguito l’Isola ho dato dei giudizi sul ballo, quindi evidentemente qualche cosa ci sarà, parlo di progetti futuri”.

I due erano insieme per il ponte del primo maggio a Palma di Maiorca. Con loro c’era pure l’amico e assistente Alessandro Boero. Nonostante tra loro ci sia un’amicizia di lunga data il gossip è ben presto esploso. Sonia e Angelo sono stati pizzicati anche a Roma, sotto casa del ballerino, dopo un giro in auto. Ma non c’è nessun flirt in corso: Sonia Bruganelli ha smentito tutto e fatto chiarezza, una volta per tutte.

