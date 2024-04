È partito il conto alla rovescia per il debutto della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. L’8 aprile il primo collegamento dall’Honduras e la spiaggia di Cayos Cochionos con tantissime novità, a partire dallo studio dove oltre alla nuova conduttrice Vladimir Luxuria, esordirà nelle vesti di opinionista dell’Isola Sonia Bruganelli.

I telespettatori l’hanno già vista come opinionista di reality in passato ma al Grande Fratello. In quella circostanza la donna fu molto apprezzata per le critiche e i commenti rivolti ai concorrenti, giudizi sempre diretti e mai banali. Ma all’Isola dei Famosi non sarò da sola, perché come noto quest’anno i commentatori dallo studio saranno due. Oltre a Bruganelli, ci sarà anche Dario Maltese.

“Io, l’isola, l’addio al Gf e come è stata la fine del rapporto con Paolo Bonolis”. Quando siamo quasi alla vigilia della messa in onda del reality condotta da Luxuria, Bruganelli ha rilasciato una intervista a 360 gradi al quotidiano La Stampa. Riportiamo alcuni dei passaggi salienti.

Bruganelli, rispondendo a una domanda sulle future naufraghe, parla del problema della mancanza di solidarietà tra donne: “L’ho sperimentato sulla mia pelle. Quando io e Paolo ci siamo lasciati, si sono subito rifatte vive diverse ‘amiche’ di Paolo: nessuna ha avuto remore, anche se mi conoscevano. Gli uomini hanno invece avuto più rispetto: tra loro c’è un maggiore cameratismo”.

Nessun rancore per essere stata sostituita da Cesara Buonamici al Grande Fratello: “Avrei rosicato se avessero messo Adriana Volpe. Con Cesara invece… chapeau! Con lei hanno alzato il livello: io ero un altro mondo. Chiamarla, così come scegliere Dario Maltese all’Isola, è una scelta vincente e dimostra che i reality non sono show di serie B”.

Bruganelli ha detto poi che potendo tornare indietro nel tempo cambierebbe qualcosa del suo passato: “Mi darei più tempo per fare figli. Ho avuto troppa fretta: mi sentivo in competizione con il passato di Paolo, che aveva già una moglie e dei figli. Lui era consapevole che stavamo precorrendo i tempi e ha mostrato grande amore regalandomi la gioia della maternità”.

Parole dolci infine verso il suo ex compagno Paolo Bonolis: “A volte, quando ci si lascia si perde un amante ma si trova un compagno con qualità persino più forti della passione. Non so perché ma tutti si sono stupiti che ci siamo separati civilmente, senza liti. È proprio vero che un buon matrimonio lo vedi non quando inizia ma quando finisce…”.