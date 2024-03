Sonia Bruganelli, dopo la volata in Spagna la paura ma a casa, a Roma. La ex moglie di Paolo Bonolis e a quanto pare prossima opinionista dell’Isola dei Famosi ha partecipato all’edizione spagnola di Ballando con le Stelle, come documentato sui social e come svelato poi dal giornalista Giuseppe Candela. “Ne ha approfittato per fare il tifo per il suo amico Angelo Madonia, il ballerino dell’edizione italiana partecipa allo show con Sheila Casas”, si legge.

Ma la partecipazione del ballerino e amico di Sonia Bruganelli nello show spagnolo, tuttavia, non è andato come si sperava, dal momento che proprio nella serata a cui era presente lei è stato eliminato. Ma nelle ultime ore il fattaccio: venerdì pomeriggio, 1 marzo 2024, è finita nel mirino di una banda di rapinatori come riporta il quotidiano Il Messaggero.

Sonia Bruganelli rapinata: “Tanta paura”

Le hanno strappato l’orologio che portava al polso mentre tornava a casa. Sonia Bruganelli era in auto lunga via Farnesina, a Roma, e guidava verso casa. Secondo la ricostruzione fornita dal Messaggero, uno scooter le si è avvicinato e due persone le hanno strappato il Rolex dal polso.

“La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male”, ha commentato lei che, dopo quegli attimi concitati, ha sporto denuncia accompagnata dall’ex marito Paolo Bonolis. Gli inquirenti sono ora sulle tracce dei responsabili e non si esclude che la banda sia la stessa che ha già colpito diverse volte tra Pone Milvio, pizza Verdi e Porta Pinciana con lo stesso metodo.

È accaduto poche settimane fa, in pieno giorno, in via Girolamo Frescobaldi, a pochi passi da uno degli ingressi che portano a Villa Borghese e il malcapitato era ancora vicino alla sua auto quando è stato colpito al volto per sottrargli il Rolex da 60mila euro che aveva al polso. Il giorno prima in via Monteverdi, nella stessa zona, un altro Rolex da 20mila euro è stato rubato da due uomini a bordo di uno scooter, stavolta armati di pistola.