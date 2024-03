Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno fatto sognare tutti a lungo, dopo la nascita della storia d’amore al Grande Fratello Vip. La loro unione ha portato anche all’arrivo della figlia Celine Blue, ma poi improvvisamente si è rotto tutto all’improvviso. Durante le loro ospitate a Verissimo, si sono accusati a vicenda con la ragazza che ha confessato di aver subito un tradimento.

Ma parlando di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano ha poi detto di non essere mai stato infedele durante il suo viaggio ad Ibiza. Adesso sono arrivate alcune segnalazioni sugli ex gieffini, che stanno facendo restare a bocca spalancata i fan. Sul social X immagini e video sono diventati virali e saremmo in presenza di una novità pazzesca, inaspettata fino a poco tempo fa.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, arrivate segnalazioni clamorose

Sophie Codegoni, stando alle dichiarazioni rilasciate a Silvia Toffanin da Alessandro Basciano, l’avrebbe lasciato perché si sarebbe fatta influenzare troppo dalla famiglia e in particolare dalla madre di lei. Già a febbraio si era ipotizzato un cambiamento nel loro rapporto, ma ora sono state pubblicate delle foto che stravolgerebbero la loro situazione.

Sophie e Basciano sarebbero ritornati insieme, come è stato scritto da un utente dell’influencer Deianira Marzano. I due sono stati avvistati all’Ikea di Carugate, in provincia di Milano: “Lei è purtroppo dietro il cartellone e non si vede bene, ma ieri lei ha messo la storia che era all’Ikea”. Ma non è tutto perché successivamente sono andati pure ad un concerto.

I giudici,i dispensatori di consigli,i perfetti nella vita,tutti coloro che in questi mesi avevano la verità in mano…Shhh🤫🤫🤫

Non avete mai amato e non sapete cosa è in grado di far l'amore…❤️🫶#basciagoni pic.twitter.com/cbl0pbT0CN — Francesca80 (@Frances63583255) March 1, 2024

La Codegoni e Basciano sono stati visti in atteggiamenti intimi da alcuni fan, durante il concerto di Mr. Rain. E non ci sarebbero più dubbi: sono nuovamente una coppia e a quanto pare la loro felicità è ai massimi livelli.