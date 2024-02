“Dobbiamo fare un annuncio”. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, l’inaspettata svolta dopo il doloroso addio. Cosa succede

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme? La coppia ha dato alla luce una splendida bimba di nome Celine Blue. Peccato solo che poco dopo la nascita della figlia, la coppia è andata incontro a una crisi che avrebbe poi condotto al capolinea. Adesso però la situazione potrebbe essere in via di risoluzione: Sophie non sente di escludere del tutto questa possibilità. Le parole dell’ex gieffina.

La rivelazione di Sophie Codegoni sul presunto ritorno di fiamma con Alessandro Basciano. I fan della coppia lo hanno sperato fino all’ultimo, e adesso la notizia proviene dalla diretta interessata che, nel corso di una lunga intervista rilasciata per EG Magazine durante la settimana di Sanremo 2024, ha detto qualcosa sulla relazione con l’ex.

Queste le parole di Sophie Codegoni sul conto di Alessandro Basciano, accusato come ormai è noto, di averla tradita ben prima che nascesse la piccola Celine Blue. “Siamo due genitori, la cosa che ci interessa più in assoluto è avere una situazione serena”, ha sottolineato Sophie.

Il tempo è la migliore medicina in caso di questioni di cuore e forse anche in questo caso la riflessione sta portando Sophie a rivedere le sue emozioni nei confronti dell’ex: “Ci siamo amati tantissimo e quando passa la rabbia iniziale, torna la maturità e la voglia di stare insieme, soprattutto per il bene di Celine”.

Insomma, stando alle parole della Codegoni, il rancore sembra essere scemato quasi del tutto per lasciare spazio a sentimenti ed emozioni che potrebbero lasciare rifiorire l’amore di sempre. D’altronde i due sono stati avvistati insieme in un locale di Milano, come segnalato a Deianira Marzano. Senza dimenticare che gli abiti indossati di recente da Sophie sarebbero proprio quelli che l’ex compagno le ha regalato. Tre indizi che fanno una prova.