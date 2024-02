Si è tornato a parlare di Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano nelle ultime ore, alla luce di una segnalazione clamorosa che cambierebbe ogni cosa. Come sapete, i due si sono lasciati bruscamente ad ottobre 2023 con accuse pesanti da parte dell’ex tronista di Uomini e Donne, la quale aveva riferito di aver subito dei tradimenti e anche di essere stata stressata mentalmente.

Ma lui aveva fornito un’altra versione, con un’intervista a Verissimo come aveva fatto anche lei, attaccando la mamma di Sophie Codegoni e una cartomante che sarebbe stata decisiva nella scelta della ragazza di lasciarlo. Dunque, idee diverse quelle di Alessandro Basciano. Adesso è stata rivelata una notizia incredibile, che rivoluzionerebbe totalmente la situazione.

Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano, la clamorosa novità

Siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, ma ciò che è emerso tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano sarebbe un vero colpo di scena. La segnalazione è giunta all’influencer Deianira Marzano, che però è sembrata essere abbastanza scettica perché vorrebbe qualcosa di più sostanzioso. Eppure il rumor è molto forte, dato che questa utente è stata precisa nel racconto.

Secondo questa internauta, Sophie e Alessandro potrebbero essere di nuovo una coppia: “Ciao Deia, ti ammiro molto. Volevo dirti che ieri sera ero in un locale e sono entrati anche i Basciagoni… Ma io mi chiedo dal momento che sono tornati perché non lo dicono? Invece di fare finta di niente… Ma così prendono in giro i follower… Grazie Deianira e scusami tanto”.

“Comunque non ci sono foto che comprovano” è stata la reazione di Deianira Marzano, che attende prove più consistenti per avere la certezza che Sophie e Basciano stiano davvero nuovamente insieme.