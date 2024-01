Per Sophie Codegoni è arrivata la svolta più importante della sua vita. L’annuncio è arrivato dalla stessa ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha pure pubblicato un’immagine emblematica di ciò che si appresta a fare tra pochissimo. Possiamo subito dirvi che manca meno di un mese a qualcosa di storico, che le cambierà decisamente la sua esistenza. E i fan non vedono l’ora di ammirarla.

Sophie Codegoni si è impegnata tanto in questi anni e ora questa nuova svolta nella vita è arrivata con pieno merito. Avrà l’occasione di stare a stretto contatto con personaggi veramente di grande spessore. Il mondo di Uomini e Donne e del GF Vip sono ormai alle spalle, davanti a sé c’è un futuro che si preannuncia veramente ancora più interessante.

Sophie Codegoni, svolta nella sua vita: ecco cosa farà

Ebbene sì, Sophie Codegoni è praticamente diventata un’attrice, infatti è imminente il suo debutto nel mondo del cinema: “Questo trailer che ho appena pubblicato è il trailer del nuovo film. Piccola news, nuovo film in cui sarò anche io. Ho una piccola parte nel film super divertente, veramente simpatica, quindi mi raccomando. Mi viene già da ridere immaginare me al cinema, così su uno schermo, però veramente è stata un’esperienza meravigliosa“.

Il film uscirà il 14 febbraio, giorno di San Valentino, nelle sale cinematografiche e si intitola Romeo è Giulietta, con la regia di Giovanni Veronesi. Sophie Codegoni ha aggiunto: “Giovanni mi ha regalato questa occasione stupenda, anche proprio di avvicinarmi a questo mondo e vederlo e studiarlo da vicino. Mi disse: ‘Ti do questa qui perché è piccolina e inizi a vedere, perché ce l’hai, ce la potresti avere’. Ovviamente studiando, facendo tante cose, mondo totalmente diverso e bello”.

La giovane ha invitato tutti a recarsi al cinema e ha annunciato di essere pronta per questa carriera: “Ho deciso di iniziare a studiare e sto cercando un’accademia di recitazione qui a Milano. Mi piacerebbe, è molto bello e molto diverso. Andate a vedere il film”. Nella pellicola ci sono attori del calibro di Pilar Fogliati e Sergio Castellitto.