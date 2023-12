Incredibile episodio per la vip della tv, nota anche come conduttrice, che ha festeggiato il suo compleanno nelle scorse ore ma all’improvviso i suoi capelli hanno preso fuoco. Tutta colpa delle candeline e della disattenzione della giovane, che presa dall’entusiasmo della festa non ha prestato molta accortezza. Il video, ripreso da amici della festeggiata, è diventato immediatamente virale sui social.

Questa bellissima vip della tv, che durante il suo compleanno ha visto i suoi capelli prendere fuoco da un istante all’altro, non è parsa affatto preoccupata. Anzi, c’è una ragione ben precisa per la quale lei è rimasta impassibile e ha continuato a gioire e a ringraziare gli invitati mentre era davanti alla torta, essendo ormai scattata la mezzanotte.

La vip della tv festeggia il compleanno e i suoi capelli prendono fuoco

Mentre la vip della tv era intenta a spegnere le candeline presenti sul dolce, il suo compleanno si è quasi trasformato in qualcosa di allarmante nel momento in cui i capelli hanno iniziato a prendere fuoco. La candelina le ha giocato un brutto scherzo, ma la neo 23enne non si è nemmeno resa conto dell’accaduto, infatti sono stati gli amici a dirle di fare attenzione.

Vittima di questo incidente Sophie Codegoni, che non ha avuto però nessuna conseguenza fisica. C’è stato un principio di incendio, ma poi la fiamma si è spenta da sola e tutto è rientrato nella norma. Un po’ di ansia c’è però stata sia negli amici dell’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, così come nei tanti utenti che hanno visto il filmato.

Sophie ha vissuto un periodo tutt’altro che sereno, dopo la burrascosa separazione con Alessandro Basciano, padre della figlia Celine. Si è vociferato di un riavvicinamento, che non è mai stato confermato dalle due parti.