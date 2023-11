Chanel Totti e il super regalo al fidanzato Cristian Babalus. Ancora una volta il gesto della figlia 16enne di Ilary Blasi e Francesco Totti sta facendo discutere e sono in tanti a lanciare pesanti attacchi alla ragazza. Pochi giorni fa Chanel ha festeggiato il 18esimo compleanno del fratello Cristian. Un party super chic con la mamma, la sorella Isabel, le zie, tanti amici, unico grande assente Francesco che ha festeggiato il figlio in un secondo momento.

Ora è il momento di gioire per un altro compleanno, quello del fidanzato Cristian Babalus che ha compiuto 21 anni. Proprio per questa occasione la figlia di Ilary e Totti ha deciso di fare le cose in grande e fare un super regalo al compagno. Cristian è un grande appassionato d’auto sportive e in uno dei video condivisi sui social da Chanel vediamo la coppia vicina ad un’Audi R8 GT da 168mila euro.

Il regalo super di Chanel al fidanzato Cristian

Giusto qualche giorno fa, in occasione del compleanno di Cristian Totti, il fidanzato di Chanel aveva fatto preoccupare mamma Ilary. Aveva infatti condiviso un video in cui andava a 150 km/h a bordo di una Lamborghini con la sua fidanzata. Il video era stato successivamente rimosso, ma le polemiche si erano sprecate. Ora proprio Chanel ha deciso di fare un regalo super al fidanzato.

Si tratta di un’Audi R8 GT, un bolide da 168mila euro costruito in poco più di 300 esemplari e capace di raggiungere i 100 km/h in soli tre secondi. Ma, attenzione, Cristian Babalus potrà averla solamente per 24 ore. Chanel Totti, infatti, ha regalato solo il noleggio dell’auto, recandosi presso la concessionaria di Gabriele Morabito, conosciuta per noleggiare auto ai vip. Nel video possiamo vedere la reazione, sopresa, di Cristian di fronte al regalo della fidanzata.

Chissà se anche Ilary Blasi e Francesco Totti saranno contenti di questo regalo. In ogni caso ancora una volta ci saranno polemiche, come quelle che sono piovute sulla coppia recentemente tornata da una vacanza a Tenerife. In tanti criticano Chanel per i suoi viaggi e la vita mondana che fa, mentre dovrebbe stare a scuola. E poi il lusso, gli abiti, ora anche le auto sportive, insomma la coppia fa continuo sfoggio della propria ricchezza e questo non va giù a molti. Semplice invidia o c’è dell’altro?

