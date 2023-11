Dopo la smentita della notizia data da Dagospia, prima dell’estate Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno confermato la fine del loro matrimonio. Dopo 25 anni insieme e tre figli la loro strada si è divisa ma l’affetto e la stima è rimasta immutata. “Non ci sono di mezzo terze persone o amanti. Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”, aveva detto Sonia Bruganelli a Vanity Fair.

“Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche”, aveva concluso l’ex lady Bonolis. E così è stato, perché questa estate il conduttore e l’ex moglie sono volati a Formentera, l’isola che per anni è stata il loro rifugio d’amore.

Sonia Bruganelli, dedica social per Paolo Bonolis

Durante le vacanze i paparazzi hanno immortalato i due in spiaggia coi due figli più piccoli, il diciottenne Davide e la quattordicenne Adele. Una famiglia felice e unita, come se nulla fosse successo. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno deciso di separarsi dopo venticinque anni di matrimonio e tre figli: Silvia, Davide e Adele. I due continuano a mantenere ottimi rapporti anche per i figli ma è evidente che la stima e l’affetto non manca.

Proprio in queste ore ha fatto il giro del web un commento che Sonia Bruganelli ha lasciato sotto a un video in cui Paolo Bonolis parla della tecnologia con Fabio Fazio. “Continuo a pensare che tu sia il migliore”, ha scritto l’ex opinionista del GF aggiungendo anche un cuore rosso. Sonia ha fatto di più, perché il video dell’intervista dell’ex marito l’ha postato sulle sue storie Instagram. Un bellissimo gesto, una sorta di annuncio, che conferma ancora una volta il bellissimo rapporto tra i due. E qualcuno, come si legge sui social, dopo aver letto la storia pubblicata da Sonia Bruganelli già sogna un ritorno di fiamma.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono conosciuti venticinque anni fa. Lui era un conduttore già affermato e aveva 36 anni, mentre lei, giovane professionista, di anni ne aveva 23. Nel 1997 hanno ufficializzato la loro relazione e nel 2002 si sono sposati. Dal loro amore sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele.