Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, fine di un amore. Ma non di un legame fatto di stima e di rispetto, oltre che lavorativo. Il conduttore e la produttrice e opinionista del GF Vip hanno annunciato la separazione in un’intervista doppia rilasciata a Vanity Fair. La voce dell’addio, in realtà, era uscita settimane prima. Per questo motivo quando hanno deciso di svelarsi tanti li hanno criticati per aver smentito ciò che invece era vero. Sono rimasti amici, come mostrato dal settimanale Gente pochi giorni fa.

Al momento lei è volata a Formentera con il figlio Davide, a bordo del solito jet privato, e secondo l’ultimo retroscena lui starebbe soffrendo e non poco per questo addio arrivato dopo 25 anni di vita di coppia. Era uscita anche la voce di un rapporto di Paolo Bonolis con una giovane collaboratrice che durerebbe da più di un anno, ma Alberto Dandolo, autore dell’utlima indiscrezione sul nuovo numero di Oggi smonta categoricamente questa voce.

“Paolo Bonolis soffre”: il retroscena dopo la separazione

“Paolo Bonolis soffre per la fine del suo matrimonio” si legge sulla rivista dove si racconta anche quanto a tale dispiacere si sia aggiunto quello per le voci che lo indicano come già nuovamente impegnato. “A Oggi risulta invece che il noto conduttore abbia il cuore assolutamente libero e che nutra ancora un profondo sentimento per Sonia”, continua il giornalista.

“Chi lo conosce bene sa che ha lottato fino all’ultimo per salvare il suo matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui”, si legge ancora nell’articolo dedicato a Paolo Bonolis e alla separazione da Sonia Bruganelli. Nessuna conferma, ma in effetti nell’intervista con cui i due hanno confermato la fine della loro storia si percepiva un certo rammarico.

“Non è stato facile accettarlo, ero dispiaciuto, ovvio”, ha spiegato il conduttore lasciando intendere che la scelta di separarsi non sia stata sua e che, come tale, l’abbia accolta con sofferenza: “Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua. Se prende altre traiettorie e ha altri obiettivi, vanno considerati, soprattutto se parliamo di una persona alla quale si vuole bene”.