Tutti gli ammiratori di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono rimasti scioccati quando hanno annunciato di essersi separati. Hanno scelto un’intervista congiunta a Vanity Fair per comunicare la cosa più dolorosa, ma hanno dimostrato di essere ovviamente delle persone mature e che vogliono avere dei comportamenti civili. Ma adesso è successo qualcosa che va anche oltre ogni più rosea aspettativa, infatti i fan hanno potuto assistere ad un momento molto emozionante.

Tornando un attimo a ciò che hanno detto Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in seguito alla separazione, c’è da sottolineare soprattutto un passaggio riguardante le dichiarazioni di lei: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”. E quindi le loro strade si sono divise, ma non del tutto.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, cosa hanno fatto dopo la separazione

Ovviamente Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno anche dei rapporti lavorativi, infatti non hanno nemmeno potuto presenziare ai funerali di Silvio Berlusconi, tenutisi al Duomo di Milano nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno, perché impegnati nella registrazione di una puntata di Ciao Darwin. A dirlo era stata la stessa opinionista del GF Vip 7 sul social network. Ma ora sono stati beccati insieme in una circostanza decisamente più privata.

Anche se non sono più una coppia, Paolo e Sonia hanno condiviso un momento intimo insieme ad altri amici nella capitale Roma. Questo quanto scritto dal settimanale Gente, che ha anche pubblicato delle immagini della serata: “Raggiungono gli amici a cena, ridono, si divertono come se nulla fosse accaduto. Bonolis e la Bruganelli sono già entrati in modalità ‘amici’. Sorrisi, sguardi sereni, camminando spalla a spalla, si avviano per le strade del centro alla volta del ristorante Il Matriciano”.

E proprio Sonia ha pubblicato quell’articolo dedicato a lei e a Paolo e ha ringraziato la giornalista Sabrina Bonalumi che lo ha scritto: “Grazie per la verità del tuo articolo su Gente e grazie anche per le foto di archivio, che non avevo nemmeno io”.