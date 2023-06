Nel duomo di Milano avvolto dalla commozione si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi, tanti volti noti tra questi assenti Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Assenze che in molti hanno notato, soprattutto Bonolis (che mosse in primi passi nel programma dedicato ai bambini Bim bum bam), deve infatti parte della sua carriera all’opera di Silvio Berlusconi. Una cerimonia molto toccante quella che ha accompagnato Silvio Berlusconi nel suo ultimo viaggio terreno, fatto di lacrime e lunghi applausi.

>“Veramente imbarazzante”. Silvio Berlusconi, polemiche durante la diretta Tg5 dei funerali

Dopo l’omelia di Monsignor Delpini, a fine cerimonia hanno risuonato nel Duomo di Milano le note del ‘Silenzio’. Poi tutti in piedi per tributare un ultimo, lungo applauso al Cav all’interno della Chiesa e fuori, in piazza. Il feretro, portato a spalla, ha poi lasciato il Duomo salutato dal saluto della sua gente che ha voluto dimostrargli tutto il suo affetto.





Funerali Silvio Berlusconi, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli assenti

Tra loro, come detto, né Paolo Bonolis né Sonia Bruganelli. La ragione è stata rivelata da Sonia Bruganelli, attraverso il suo profilo Instagram ha condiviso due video dello studio del programma Ciao Darwin. L’unico modo per essere lì”, ha scritto Bruganelli, con un cuore. Sembra proprio che Bonolis non abbia potuto fare a meno di registrare in questa giornata una nuova puntata di Ciao Darwin.

Il suo dolore Sonia Bruganelli lo aveva manifestato nei giorni scorsi postando una foto della torre Mediaset con la scritta “Ciao Papà”, l’omaggio che il figlio Pier Silvio Berlusconi e tutta Mediaset avevano voluto dare al fondatore dell’azienda subito dopo la sua morte. Un gesto che aveva commosso il paese intero e fatto piangere tutti i sostenitori di Silvio Berlusconi.

I funerali di Berlusconi hanno diviso l’opinione pubblica ma parole dolci per il Cavaliere non mancano: “Viviamo in una vita fatta di giudizi e pregiudizi solo xchè non accettiamo che qualcuno sia meglio di noi…Caro Presidente grazie x averci insegnato che se si vuole qualcosa con la determinazione e soprattutto la voglia di lavorare si può ottenere tanto. Lei ha fatto la storia del nostro paese e ha sfamato le bocche di tante persone, grazie Presidente. Buon viaggio”.