Un mese esatto fa si schiudeva l’edizione 2023 di Amici, il talent di Maria De Filippi che da oltre 20 anni sforna talenti e regala sogni: nelle ultime ore il vincitore Mattia Zenzola si è lasciata andare ad una confessione sulla sua vita sentimentale, parole che hanno accesso immediatamente la fantasia dei fan. Mattia, recentemente, è stato accostato alla bellissima Benedetta, ballerina professionista di Amici tanto che in molti si sono detti sicuri della loro relazione.

Il motivo? La scorsa settimana a Catania i due ballerini di Amici 22 si sono esibiti insieme sul palco, concludendo la coreografia con un bacio. Gesto che secondo i presenti non era previsto dalla coreografia, ma sarebbe stato del tutto naturale. “Occhio, guarda che bacio. Non da coreografia ma spontaneo tra Benedetta e Mattia sabato sera a Catania sul palco”.





Amici 22, Mattia Zenzola: con Maddalena Svevi fu colpo di fulmine

Poi la precisazione: “Mattia e Benedetta. Sì, ragazze pare stiano insieme ma vogliono discrezione”. In attesa di chiarezza Mattia Zenzola ha raccontato alcuni episodi avvenuti dentro la scuola, tra cui la storia con Maddelena Svevi. “Sicuramente siamo entrambi molto affezionati. Nella scuola di Amici, all’inizio, è stato difficile andare d’accordo”.

“Quando ci siamo conosciuti è scoppiato qualcosa tra noi e non è stato semplice poi trovare un’amicizia dopo la fine della storia. I nostri impegni sono moltissimi e quindi non ci vediamo spesso. Io gli voglio assolutamente molto bene e spero di vederlo il prima possibile”. Insomma, se c’è stata una donna in grado di fargli battere il cuore questa è Maddalena. i Mattia ha parlato del suo percorso dentro la scuola. “Ad oggi non ho rimpianti”, racconta.

E ancora: “Questo infortunio è stato molto più difficile del previsto, ha interrotto il sogno più bello della mia vita e soprattutto mi ha mi ha fatto temere di non poter più tornare a ballare. Ma allo stesso tempo mi ha fatto crescere, mi ha reso ancora più grato alla vita e mi ha dato il coraggio per tornare più forte di prima”.