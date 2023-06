Il pubblico di Amici 22 ha ricevuto una notizia che l’ha scosso profondamente e che riguarda il vincitore Mattia Zenzola. Purtroppo è stato ufficialmente lasciato da lei e questo ha fatto rimanere malissimo moltissima gente. Sono arrivate infatti dichiarazioni molto chiare e lui non ha potuto fare altro che confermare tutto, come è emerso nelle scorse ore. Un brutto colpo, che gli ha un po’ rovinato il momento di gioia assoluta.

A proposito di quanto successo al concorrente di Amici 22, Mattia Zenzola, nei giorni scorsi si era vociferato di un suo bacio con l’ex compagna del talent show Benedetta. Ma adesso le attenzioni sono tutte rivolte a questa informazione clamorosa che cambia veramente tutto. Andiamo a vedere insieme cosa è accaduto precisamente e che tipo di affermazione è stata fornita da entrambi i protagonisti.

Amici 22, la conferma su Mattia Zenzola: “Sì, l’ho lasciato”

C’è una ragazza, artefice anche lei di Amici 22, che ha deciso di mollare Mattia Zenzola. Nonostante le voci fossero uscite fuori da tempo, finora non c’erano state conferme in merito. Ma adesso che anche l’ufficialità è arrivata, i fan del ballerino hanno accolto definitivamente la brutta notizia e ora sono decisamente tristi. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso dell’evento Full Out, svoltosi nella capitale Roma, davanti al conduttore Nicolò De Vitiis.

De Vitiis ha chiesto a Maddalena Svevi: “Chi tra te e Mattia ha lasciato l’altro?“. E la giovane ha detto semplicemente: “Io“. Quindi, è stato posto lo stesso quesito a Zenzola, il quale ha rivelato la medesima cosa. Quindi, il pubblico di Amici 22 ha scoperto finalmente come siano andate realmente le cose e di loro si sta già parlando per future relazioni amorose. Infatti, parlando proprio di Maddalena, si sarebbe già fiondata nelle braccia di un altro.

Maddalena si sarebbe baciata con Sebastiano Melo Taveiro, ovvero uno dei ballerini professionisti di Amici. Il pubblico aspetta ovviamente anche in questo caso eventuali conferme da parte della bellissima e bravissima danzatrice.