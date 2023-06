Mattia Zenzola, le sorprese non finiscono mai: dopo la vittoria ad Amici il ballerino è pronto a sbarcare in una delle trasmissioni estive di punta di Mediaset. E con lui, udite udite, pare ci sarà anche Benedetta: la ragazza con la quale sta girando l’Italia e pare ci sia un feeling speciale. Oltre che per il suo talento Mattia ha tenuto banco per le sue avventure amorose, tra cui quella con Maddalena Svevi. Fuori la scuola lei aveva forniti dettaglio sconosciuti. Storia che poi era naufragata, pare per volere di lui, che preferisce pensare alla carriera.>

O, come pensano altri, ha altro per la testa. Altro che risponde al nome di Bendetta Vari che pare proprio abbia fatto un passo deciso in direzione del ballerino. Le ultime indiscrezioni sulla vita privata della ragazza parlano, infatti, di una decisione a sorpresa: quella di lasciare il fidanzato senza una spiegazione apparente. Se ci sia l’amore per Mattia dietro non è dato sapere ma qualcosa sembra bollire in pentola.





Mattia Zenzola, dopo Amici il ballerino sbarca a Battiti live

Anche perché oggi e per tutta la settimana Benedetta e Mattia saranno insieme a Catania (insieme anche ad Alessandro Cavaliere, altro volto di Amici) con Raimondo Todaro. Con il maestro si esibiranno l Teatro Metropolitan della città in uno spettacolo organizzato dalla Todaro Academy Dance. Todaro che pare sempre più lontano da Amici seppure non è da escludere un suo ritorno. Le voci, in questo senso, si sono susseguite.

Ma una risposta vera e propria non è ancora arrivata. Intanto circola la voce che dopo Amici Mattia Zenzola è pronto per qualcosa di nuovo: il ballerino sbarca a Battiti Live. La conferma ancora non c’è ma pare proprio che il matrimonio tra il vincitore di Amici ed il programma di Elisabetta Gregoraci, che partirà il 21 giugno su Italia 1, si farà.

Insieme a Mattia, cosa non di poco conto, ci dovrebbe essere anche Benedetta Vari. Al momento si tratta solo di una voce, non sono giunte ancora conferme ufficiali da parte dei due diretti interessati, ma è proprio il caso di dire che due indizi fanno una prova: in tutti i campi, sentimentale compreso.