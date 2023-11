Cristian Totti festeggia il 18esimo compleanno, chi c’era al party. Dopo la separazione tra Francesco e Ilary Blasi finalmente un momento di gioia per la famiglia Totti. La conduttrice ha voluto fare le cose in grande ed organizzare una festa speciale per un’occasione speciale: nella notte tra 5 e 6 novembre il primogenito Cristian ha raggiunto la maggiore età. Torta a più piani, candeline, luci, addobbi, una cena per parenti e amici e naturalmente la fidanzata Melissa Monti. Mancava soltanto lui.

Alla festa di Cristian mancava il papà Francesco Totti che ha inviato i suoi auguri al figlio. Presenti invece la mamma Ilary Blasi e le sorelle Chanel, accompagnata dal fidanzato Cristian Babalus, e la piccola Isabel. C’erano anche le zie Melory e Silvia che si sono commosse quando il festeggiato è entrato nella sala dove tutto era pronto per il grande party.

Il messaggio di Francesco Totti al figlio Cristian

Ha fatto discutere l’assenza di Francesco Totti alla festa del figlio Cristian. L’ex calciatore della Roma ha comunque inviato tramite social un messaggio al suo primogenito: “Amore mio… ti auguro tutto quello che desideri… buon compleanno 18″. Alcuni fan si sono chiesti: “Festeggerà con lui e la sua famiglia un altro giorno?”.

In attesa della risposta Cristian ha vissuto una festa indimenticabile con tanti amici, la fidanzata, Ilary, le sorelle e tanti altri parenti. Per quanto riguarda il dress code la fidanzata Melissa ha sfoggiato un abito lungo viola, Chanel invece ha indossato un top nero e una gonna nera con piume svolazzanti. Mamma Ilary non è stata da meno: per lei un abito lungo color oro. Più sportivo il festeggiato che aveva una giacca nera sopra un pantalone dello stesso colore e una t-shirt bianca.

Nel corso della serta musica dal vivo e anche un momento di grande emozione per Cristian. Gli invitati hanno potuto assistere a una carrellata di immagini, foto e video dei momenti più importanti della vita del 18enne. Cristian da poco si è trasferito a Frosinone dove milita come attaccante nella squadra della Primavera giallazzurra. La fidanzata Melissa è invece un’attrice e modella e ha partecipato a film e serie tv come “La grande bellezza” di Sorrentino, “Mi chiamo Maya” e “Solo per amore”.

