“Chi ha tradito per primo”. Ilary Blasi e Francesco Totti, è guerra totale: cosa è saltato fuori in tribunale

Ilary Blasi e Francesco Totti, cosa succede in tribunale. Negli ultimi giorni la conduttrice è finita nel mirino di Striscia La Notizia per il suo rapporto con Mediaset. Il suo futuro sarebbe a rischio e così Valerio Staffelli le ha consegnato il tapiro d’oro. Lei però ha risposto che non pensava affatto di meritarselo e che forse avrebbero dovuto consegnarlo all’ex marito…

Per quanto riguarda la questione dei Rolex e il possibile ‘affidamento congiunto’ Ilary Blasi ha detto: “Non ci ho capito niente, faremo come con i figli. Non è vero che non si sa il numero dei Rolex, presto conoscerete la verità”. Nel frattempo la battaglia legale tra i due è entrata nel vivo e secondo Gente Ilary e Francesco avrebbero portato in tribunale le prove di chi avrebbe tradito per primo.

“Chi ha tradito per primo”, la battaglia in tribunale

Francesco Totti e Ilary Blasi non si sono incontrati nell’udienza in tribunale del 20 settembre scorso. Si sarebbe trattato infatti di una udienza preliminare svolta solo in via telematica. Su Gente leggiamo: “Si vocifera che entrambe le parti abbiano depositato memorie, liste di testimoni, esiti di investigazioni private: vogliono dimostrare che a tradire per primo è stato l’altro“. Che la storia tra i due fosse giunta al capolinea anche a causa dei tradimenti si sapeva. Ma i due si accusano a vicenda di aver tradito per primo. Dove sta la verità?

Ovviamente non si tratta di un dettaglio di poco conto e anche considerando il patrimonio a disposizione cosa riusciranno a provare in tribunale farà parecchia differenza. Entrambi infatti vorrebbero ottenere la separazione con addebito che è possibile solo quando la responsabilità del divorzio sta tutta da una parte. “Ci può essere la perdita del mantenimento e l’obbligo di dare una somma risarcitoria – afferma l’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell’associazione avvocati matrimonialisti italiani – La Cassazione però ha sancito che per l’addebito è necessario che il matrimonio fosse felice, e non in crisi. Poi c’è l’infedeltà reciproca… Insomma, è complicato”.

D’altra parte Francesco Totti aveva già provato ad addossare la colpa della fine del rapporto ai tradimenti di Ilary: “Che la Blasi avesse sviluppato una simpatia per un personal trainer mentre lavorava a Milano era un gossip che girava da tempo nell’ambiente milanese delle tv – scriveva Gente, ma sono arrivate le smentite – La faccenda del personal non è mai stata ufficialmente scoperta – le parole del giornalista Ivan Rota – Quanto al flirt con Luca Marinelli, mica è vero. I due sono lontani anni luce come testa”.

