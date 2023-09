Ilary Blasi è al centro dell’attenzione in questo periodo per il suo futuro a Mediaset. C’è stata poca chiarezza in questi mesi e i dubbi del pubblico sono aumentati di giorno in giorno. Adesso la conduttrice televisiva, alle prese anche con la difficile separazione da Francesco Totti, è stata però intercettata da Striscia la Notizia, che le ha consegnato il primo tapiro d’oro della stagione e qui ha fornito maggiori delucidazioni sulla sua vita privata e professionale.

Ma Ilary Blasi, oltre a parlare dunque del suo futuro nell’emittente Mediaset, ha posto un interrogativo all’inviato Valerio Staffelli. Secondo la presentatrice, non se lo sarebbe meritato lei questo tapiro d’oro, bensì un’altra persona, e ovviamente il riferimento era al suo ex marito. La donna ha anche risposto alla domanda sui famosi Rolex, visto che ci sarebbe molta incertezza su quanti siano e a chi debbano andare.

Ilary Blasi e il futuro a Mediaset: cosa ha rivelato a Striscia la Notizia

Dunque, Ilary Blasi oltre a soffermarsi sul suo futuro a Mediaset sempre meno sicuro, ha affermato a proposito della separazione da Totti e sull’eventuale affidamento congiunto dei Rolex: “Non ci ho capito niente, faremo come con i figli. Non è vero che non si sa il numero dei Rolex, presto conoscerete la verità”. Poi ha ammesso di avere incertezze su ciò che le riserverà il domani lavorativo, visto che non ha ancora ricevuto comunicazioni.

Queste le rivelazioni di Ilary sul contratto e l’eventuale conduzione de L’Isola dei Famosi nel 2024: “Io in questo periodo vado sempre in letargo. Non so se mi faranno rifare l’Isola dei Famosi: le vie del Signore, anzi di Mediaset, sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto“. E quindi non c’è alcuna certezza che sarà lei al timone del reality show di Canale 5. Sarà Pier Silvio Berlusconi a risolvere questo enigma nei prossimi mesi.

Nei giorni scorsi Ilary Blasi e Francesco Totti si sono comunque quasi incontrati, infatti entrambi hanno assistito alla partita di calco del figlio Cristian. L’ex calciatore era insieme alla compagna Noemi Bocchi, mentre la conduttrice con la fidanzata del figlio. Qui il video integrale di Striscia la Notizia sul tapiro d’oro.