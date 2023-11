Francesco Totti rompe il silenzio su Ilary Blasi. Una rottura chiacchieratissima quella tra l’ex capitano giallorosso e la conduttrice che ancora oggi non sembra volersi placare. I due ex coniugi hanno intrapreso percorsi di vita diversi. Ma come stanno procedendo i rapporti tra loro due? Come ormai è noto Francesco Totti e Ilary Blasi non si sono incontrati nell’udienza in tribunale del 20 settembre scorso. Si sarebbe trattato infatti di una udienza preliminare svolta solo in via telematica.

Francesco Totti rompe il silenzio su Ilary Blasi, fuori la verità sul loro rapporto oggi. Una vicenda tra le più chiacchierate di sempre sempre in merito alla separazione tra i due ormai ex coniugi. E tra qualche indiscrezione e conferma, la verità sta sempre al centro. A parlare per la prima volta sul loro attuale rapporto è stato proprio l’ex capitano giallorosso.

Ebbene si, sarebbe la prima volta per Francesco Totti che ha dunque chiarito in quali rapporti sta attualmente con l’ex moglie e madre dei loro tre figli. La situazione è stata spiegata per filo e per segno nel corso di un’intervista realizzata all’ex campione da Walter Veltroni per il Corriere della Sera. Una panoramica generale sulla quotidianità dell’ex capitano che non poteva che incentrarsi anche su Ilaru Blasi. “Eravate una coppia molto bella”, esordisce Walter. E a domanda, Francesco ha risposto.

“Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti”.

Ciò che l’ex capitano della Roma si augura per il futuro è di poter ritrovare insieme all’ex moglie un rapporto decisamente meno conflittuale, e questo anche e soprattutto per amore dei loro tre figli, che richiedono amore, cura e attenzioni, ma anche un senso di sicurezza e protezione nonostante la separazione di mamma e papà.