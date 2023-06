“Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un collega”. È questa l’indiscrezione, senza conferme, che ci sarebbe alla base della separazione consensuale tra i due. A riferirlo è l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Com’è noto, l’uomo, ha un canale Telegram dove spiffera in anteprima tutti gli scoop più succosi dello showbiz italiano. Chiaramente si tratta spesso di bombe che non trovano poi conferma nell’immediato futuro, ma c’è da dire che il canale è sempre molto seguito. Ma andiamo a vedere cosa avrebbe detto Corona sulla separazione Bonolis – Bruganelli.

Per l’ex compagno di Belen Rodriguez, si tratta di un episodio di almeno 20 anni fa. Proprio in questa occasione “Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un collega”, dice Corona e “in modo clamoroso”. Nessuna menzione sul nome del collega o qualche riferimento al tipo di lavoro ecc. ma sembra che Corona potrebbe rivelarlo fra qualche tempo. La premessa in questi casi, qualora ce ne fosse davvero necessità, è d’obbligo: si tratta di ipotesi fondate probabilmente sul nulla.





“Sonia Bruganelli ha tradito Paolo Bonolis con un collega”

Molto probabilmente sono rumors che si inseguono da anni e che non hanno mai trovato conferme e che tirarli fuori adesso sembra decisamente irrispettoso visto il momento di crisi della coppia. Ma come molti notano, Corona non si fa molti scrupoli a riguardo. Non se li è mai fatti in effetti. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli chiaramente non hanno risposto alle insinuazioni choc dell’ex re dei paparazzi.

I due si sono lasciati dopo oltre 20 anni di d’amore. Era il 1997 quando, conosciutisi in tv, hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione. Lei all’epoca, qualcuno lo ricorderà, aveva solamente 23 anni. Le nozze cinque anni più tardi, nel 2002 e dalla loro unione nacquero tre figli: Silvia, Adele e Davide.

Il faló di confronto tra Bonolis e Bruganelli non me lo aspettavo. pic.twitter.com/Wk50LUwOAh — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 6, 2023

Prima apparizione in tv di Sonia Bruganelli, allora fidanzata di Paolo Bonolis. Era il giugno 1998. Ultima puntata di Tira e Molla.



Esattamente 25 anni dopo, la separazione.pic.twitter.com/Grl7qveseb — Massimo Falcioni (@falcions85) June 6, 2023

Sonia Bruganelli disse all’epoca: “Facevo una televendita a Tira e Molla e passato quel momento mi chiamarono per tornare e scoprii che era stato lui a volermi di nuovo. Io subito non ero interessatissima, ma poi piano piano Paolo mi ha conquistato. La prima volta che siamo usciti mi ha portato al cinema a vedere Jerry Maguire. Di fianco a me si sedette Luca Laurenti, iniziamo a guardare il film e dopo poco al posto di Laurenti c’era Paolo. Subito non voleva farsi vedere”.

