Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, gli aggiornamenti sulla situazione. Non si fa che parlare di una crisi di coppia, di un vero e proprio allontanamento: ma qual è la verità? Il mondo del gossip va ancora a caccia di rivelazioni in grado di chiarire cosa sta accadendo realmente. Laura Freddi dal canto suo ha provato a rompere il silenzio sulla questione ospite a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone: “Sono persone molto intelligenti. Hanno una forte complicità, al di là dell’amore che li ha uniti per tanti anni. Credo che dovranno proteggere la loro famiglia, che è la cosa più importante. Mi dispiace, però. Conosco bene Paolo e negli ultimi anni ho conosciuto meglio Sonia. Mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia sempre un po’ l’amaro in bocca. Sono rapporti lunghi, anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose”.

Paolo Bonolis parla del rapporto con Sonia Bruganelli. Un annuncio che è arrivato un po’ come una doccia fredda nel corso di un’intervista esclusiva a Vanity Fair: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”. Parole che lasciano intendere un forte legame tra i due, ma in che senso? Sonia Bruganelli ha poi aggiunto altri dettagli.

Paolo Bonolis parla del rapporto con Sonia Bruganelli: “Dispiaciuto, ovvio…”

“Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente“. E sulla situazione di coppia di recente è intervenuto anche Paolo Bonolis. Il conduttore con i toni che lo contraddistinguono da sempre ha voluto aggiungere molto altro per i lettori di Vanity Fair: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito”.

“Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro”. Paolo Bonolis non ha nascosto il dispiacere, pur sottolineando: “Ero dispiaciuto, ovvio. Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua. Se prende altre traiettorie e ha altri obiettivi, vanno considerati, soprattutto se parliamo di una persona alla quale si vuole bene”.

Un’intervista condivisa tra i due e parole di Paolo Bonolis che sono andate incontro alle confidenze di Sonia: “Non me le ha mai dette queste cose, voglio sentirle bene”, ha replicato Sonia nel corso dell’intervista, e Paolo: “Hai voglia che le ho dette. Per quanto si sia preso un impegno e si cerchi di adoperarsi affinché quell’impegno prosegua, se le forze interiori sono superiori a quelle esterne vanno assecondate, altrimenti proseguire può essere peggio che interrompere”.