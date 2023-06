Paolo Bonolis, la rivelazione a sorpresa. Il noto conduttore italiano ha deciso di annunciare al pubblico italiano qualche dettaglio in più sul proprio futuro in televisione, ripercorrendo alcuni aspetti che riguardano da vicino i suoi lunghi anni di carriera nel mondo dello spettacolo e il rapporto che ha saputo creare con i telespettatori che da sempre ne apprezzano talento e professionalità. Paolo Bonolis si è espresso pubblicamente nel suo intervento al Festival della tv di Dogliani.

La rivelazione di Paolo Bonolis arriva a sorpresa. “Mi diverto a fare quello che faccio, penso di lavorare ancora per poco tempo. Voglio dedicarmi alla mia vita, non ho bisogno di stare per forza in televisione“, una vera e propria doccia fredda per il pubblico di fan del conduttore che, secondo quanto riportato dall’Ansa, ha poi aggiunto: “Mi sono dedicato per 44 anni al lavoro per cercare di rendere questo ultimo spiraglio di vita che ho a disposizione il più leggero possibile per me e per gli altri”.

Paolo Bonolis ha poi annunciato: “Attualmente i miei figli sono il senso della vita più importante che ho. Mi dedico a loro costantemente, mi piace farlo ed è un modo per dedicare anche a me stesso questo tempo. È un senso della vita nel quale sto lasciando il lavoro al quale mi son dedicato per quarantaquattro anni per cercare di rendere questo ultimo spiraglio di vita che ho a disposizione il più leggero possibile per me e per gli altri”. Le parole del conduttore giungono in un momento di decisivi cambiamenti nel mondo della Rai durante i quali a colpire l’opinione pubblica è stato senza dubbio l’addio di Fabio Fazio e di Luciana Littizzetto. Un argomento su cui anche Paolo Bonolis ha voluto esprimersi così.

“Non perché temo ingerenze, ma perché sto bene dove sto e mi diverto ancora a fare quello che faccio“, Paolo Bonolis dunque ha escluso ogni possibilità di prendere il posto del noto conduttore di Che Tempo che Fa pronto a iniziare una nuova esperienza per Discovery. E per tornare a Paolo Bonolis e alla sua carriera nel mondo della televisione e dello spettacolo, il conduttore ha affermato: “Mi piace che la gente che guarda quello che faccio lo viva come un’oasi di serenità. Amo far ridere e rendermi conto che la realtà la prendiamo troppo seriamente. L’ironia è un antibiotico all’esistenza formidabile: smussa gli angoli dei problemi”.

A proposito di ricordi, Paolo Bonolis ha inoltre voluto ricordare i suoi più grandi e stimati ‘maestri’, Corrado e Raimondo Vianello: “Sentivo per radio la Corrida quando andavo a Ostia con mamma e papà. Vianello lo incontrai la prima volta una sera ai Telegatti. Ero andato in bagno, facevo pipì all’orinatoio quando mi venne vicino lui, a fare la stessa cosa. Mi guardò e mi disse: “Oooh, Bonolis, che piacere… ma adesso non sarà il caso di stringerci la mano”.