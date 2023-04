Nella giornata di venerdì 28 aprile Paolo Bonolis ha condotto l’ultima puntata di Avanti un altro dell’attuale stagione tv, che ormai sta volgendo al termine dato che l’estate è ormai vicinissima. Al termine dell’appuntamento ha voluto ringraziare e salutare tutti, a partire dal suo amico di sempre Luca Laurenti, ma ha anche fatto una dichiarazione sibillina. Lui è solito scherzare, anche se in tanti in un primo momento si sono preoccupati dopo averglielo sentito dire.

Tra l’altro Paolo Bonolis ha anche avuto un periodo non semplice nelle ultime settimane ed Avanti un altro non c’entrava niente. Si è parlato di una crisi coniugale tra lui e Sonia Bruganelli, che è stata prontamente smentita dai diretti interessati. Eppure Dagospia e il giornalista Candela hanno replicato: “Sonia, dai. Sappiamo ma tu ricordati se serve lo schema Totti/Blasi: video con offese ai giornalisti, mer** in tv contro la stampa, amore e fedeltà. Poi tra qualche mese Ansa o Adn. Ma solo se serve eh perché questo grande amore deve resistere. Tifiamo tutti per voi!”.

Leggi anche: “Perché ha lasciato l’Italia”. Avanti un altro, a distanza di mesi la verità sull’addio di Daniel Nilsson





Paolo Bonolis, l’annuncio ad Avanti un altro nell’ultima puntata

Proprio agli sgoccioli della trasmissione, prima di dare la linea al TG5 come faceva sempre ogni sera, Paolo Bonolis si è rivolto direttamente al pubblico di Avanti un altro e agli ospiti presenti e ha fatto un annuncio importante. Innanzitutto ha esclamato: “Siamo contenti perché andiamo in vacanza, ogni bene a voi. Questa è l’ultima puntata, mi auguro che vi siate divertiti e ci auguriamo che questa edizione vi sia piaciuta”. Oltre a dire grazie a tutti si è lasciato sfuggire una frase particolare.

Infine, il conduttore Mediaset ha quindi detto: “Probabilmente dovremmo esserci pure l’anno prossimo, non sappiamo. Metti che succede qualcosa. Ringraziamo i signori del salottino, tutti quelli che oggi non ci sono ma che ci sono stati nel corso delle puntate. Salutiamo la Bonas, Mortisia, la moglie dello Iettatore, la Bona Sorte”. Dunque, la tredicesima edizione di Avanti un altro dovrebbe essere trasmessa, anche se lui ironicamente ha lasciato aperta la porta a qualcosa che possa metterla in discussione.

Si chiude la 12ª edizione di #AvantiUnAltro

Grazie Paolo e Luca e a tutta la squadra!

Alla prossima edizione. pic.twitter.com/Psd5cPzcC2 — Cucu 💕🎶 🐢 (@ilbreano) April 28, 2023

Il sito Fanpage, che ha citato TvBlog, ha anche rivelato che in sostituzione delle puntate del programma di Bonolis sarà trasmesso Avanti un altro – Story dal primo maggio. Successivamente, a partire da giugno, dovrebbe esserci Gerry Scotti con Caduta libera.