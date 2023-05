Sono settimane che non si fa altro che parlare di questioni private legate a Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis e ora a intervenire è stata Orietta Berti. In particolare, è stato il sito Dagospia a diffondere voci tutt’altro che tranquillizzanti sulla coppia, la quale comunque aveva smentito la possibilità che fosse imminente la separazione. Ma non tutti ci hanno creduto e in tanti sono rimasti con dubbi molto forti. Ma ora la cantante ha cercato di fare chiarezza su questa vicenda.

Verso la fine di aprile di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis era stato detto altro dal giornalista Giuseppe Candela, prima quindi che rompesse adesso il silenzio Orietta Berti: “Sonia, dai. Sappiamo ma tu ricordati se serve lo schema Totti/Blasi: video con offese ai giornalisti, mer** in tv contro la stampa, amore e fedeltà. Poi tra qualche mese Ansa o Adn. Ma solo se serve eh perché questo grande amore deve resistere. Tifiamo tutti per voi!”. Ma torniamo ora all’artista.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi? Parla Orietta Berti

Sonia Bruganelli, sposata da tanti anni con Paolo Bonolis, ha lavorato con Orietta Berti negli ultimi mesi essendo state entrambe le opinioniste del GF Vip 7. Ma la cantante quasi 80enne si è anche soffermata sul suo rapporto con lei, nato proprio grazie al reality show: “Abbiamo capito che con i nostri caratteri diversi saremmo andate d’accordo. Io comunque ho sempre paura di disturbare – ha aggiunto al settimanale Nuovo -. Mi sono divertita tantissimo e se mi dovessero proporre di ripetere l’esperienza, accetterei volentieri”.

Dunque, Orietta vorrebbe tornare a ricoprire lo stesso ruolo anche nella prossima edizione del programma di Alfonso Signorini. Interpellata comunque dal giornalista di Nuovo, ha fornito la sua opinione in merito ai presunti problemi coniugale di Bruganelli e Bonolis: “Secondo me non è vero che loro due sono in crisi“. Non si è accorta di nulla che facesse immaginare una rottura tra marito e moglie. Un’ulteriore conferma che il matrimonio sembra destinato a continuare ancora.

Il sito DavideMaggio aveva invece riferito circa un mese fa come stiano le cose su Orietta e il GF Vip: “Vabbè, devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il GF Vip. Certo, nei contratti ci sono tante clausole ma questo è”.