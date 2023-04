Continuano a circolare le voci sulla separazione di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Qualche giorno fa la bomba di Dagospia: “È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli è finito l’amore, ma non la stima e l’affetto”. Una notizia che ha fatto subito il giro del web, commentata anche dal conduttore e dall’autrice e opinionista del Grande Fratello Vip. I due hanno smentito le voci pubblicando un video indirizzato proprio al sito diretto da Roberto D’Agostino.

“Adesso siamo in difficoltà perché che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione con notizie fondamentali per il nostro quotidiano. Oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito di fregnacce? Allora che famo? C’è un dilemma morale”, le parole di Paolo Bonolis nel video di risposta a Dagospia. Nel filmato il conduttore è in una piscina, in compagnia della moglie Sonia Bruganelli.

Leggi anche: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, le voci di separazione e adesso esce la foto. Boom di commenti





Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, nuove indiscrezioni sulle voci di crisi

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno ironizzato sul gossip lanciato da Dago, che aveva parlato anche dell’intervista dell’opinionista nel salotto di Verissimo. “Io dovevo andare con Adele”, aveva detto la Bruganelli nel filmato girato in compagnia del marito. Poi l’altra soffiata di Dagospia, questa volta sul forfait dato a Silvia Toffanin per l’intervista già in programma.

Dopo la risposta di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, il giornale diretto da Roberto D’Agostino ha commentato parlando del caso Totti-Blasi: “Sonia, dai. Sappiamo ma tu ricordati se serve lo schema Totti/Blasi: video con offese ai giornalisti, mer** in tv contro la stampa, amore e fedeltà. Poi tra qualche mese Ansa o Adn. Ma solo se serve eh perché questo grande amore deve resistere. Tifiamo tutti per voi!”, le parole del giornalista Giuseppe Candela.

Su Oggi nuove indiscrezioni sulla vita privata della coppia che sarebbe sul punto di lasciarsi dopo 21 anni. “Si vogliono bene ma non è più amore” si legge nella rubrica Non tutti sanno che. “I diretti interessati smentiscono con forza. Ma è innegabile che una eventuale separazione li porterebbe ad affrontare un iter legale, per questioni economiche, assai complesso”. “Come finirà?”, si legge ancora. Insomma, secondo il settimanale per il momento è tutto fermo a causa di questioni economiche ”assai complesse”.