Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, si torna a parlare di questa coppia. O ex, come sostiene Dagospia? Risale alla settimana scorsa la bomba sulla separazione con tanto di imminente annuncio nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo: “È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli è finito l’amore, ma non la stima e l’affetto”. Un flash ripreso da tutti e arrivato, ovviamente, anche ai diretti interessati.

Che dalla vacanza al mare hanno prontamente smentito attraverso un video ironico pubblicato su Instagram. “Adesso siamo in difficoltà perché che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito di informazione con notizie fondamentali per il nostro quotidiano. Oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito di fregnacce? Allora che famo? C’è un dilemma morale”.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la foto dopo le voci di separazione

Una “smentita-non smentita”, quella di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Poi l’intervista di lei a Verissimo saltata all’ultimo e la ‘reazione’ di Dagospia: “Ma che sorpresa: dopo le dago-rivelazioni sulla fine del matrimonio con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli diserta Verissimo”, si legge sul sito, che ricorda come l’opinionista del GF Vip “sarebbe dovuta andare a registrare la trasmissione giovedì con la figlia Adele”.

“L’intervista sarà solo rimandata o è saltata? E perché? Forse non sapeva come arrampicarsi sugli specchi dopo il video gag-ata di ‘smentita’ insieme al marito?”, incalzava ancora il sito. Nessuna risposta stavolta da Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, che però nelle ultime ore sono tornati a mostrarsi insieme.

Questa volta però non c’è alcun riferimento ai gossip sulla loro vita matrimoniale, non c’è ironia. Sonia Bruganelli ha solo condiviso con i fan lo scatto con Bonolis al lavoro per la nuova edizione di Ciao Darwin. “E finalmente… habemus Madre Natura“, la didascalia del post. Sotto una marea di commenti e non solo sulla modella che sarà protagonista del programma di Canale 5. Anche diversi “Che bello vedervi insieme”.