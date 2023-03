Pochi giorni ormai alla fine del GF Vip 7 e a Mediaset già si pensa alla prossima stagione; sembra infatti certo l’addio di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. Nella testa dei fan risuonano ancore le parole pronunciate lo scorso maggio quando la moglie di Paolo Bonolis disse: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista. “In tv voglio fare cose che mi appartengono”.



“Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mio mulino di produttrice tv”. Poi era arrivata un clamoroso passo indietro con la chiamata di Alfonso Signorini e lei che aveva risposto presente.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli lascia il programma: arriva Magalli?



Ora però la sua esperienza sembra davvero arrivata al termine tanto che iniziano ad arrivare candidature. Tra coloro che si sono candidati come opinionista del GF Vip spicca il nome di Giancarlo Magalli, che ha lanciato un appello a Signorini per la prossima edizione. E sembra proprio che Alfonso Signorini stia prendendo in considerazione l’idea.



Recentemente di Giancarlo Magalli si era tornati a parlare di sé a Verissimo dove aveva spiegato i motivi della sua assenza dalla televisione: “Ho perso 24 chili, questo è quello che resta di me anche se sto poco alla volta riprendendo – aveva raccontato il conduttore -. Mi hanno prescritto ulteriori accertamenti ma all’improvviso ho preso un’infezione molto seria”.



“Sono stato ricoverato per questa infezione, avevo delle visioni. Vedevo cose che non esistevano. Lì facevo anche cose, forse sotto effetto di questi farmaci, che non avrei dovuto fare, ad esempio mi sono staccato i cateteri che avevo addosso. Mi hanno detto che dovevano legarmi al letto, volevo morire all’idea di essere legato. La prima cosa bella nella disgrazia è che le mie famiglie si sono mobilitate facendo dei turni di sentinella accanto al mio letto ogni notte. A turno, ogni sera avevo una figlia, la prima moglie, la seconda moglie, tutte persone che mi sono sempre state care e che ora lo sono ancora di più”.