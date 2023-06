Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, fine di un amore. I due noti personaggi della tv avevano smentito non troppo tempo fa le voci che si rincorrevano sulla crisi di coppia. Poi, però, nel corso di un’intervista a Vanity Fair hanno ufficializzato la loro separazione. Già quando avevano annunciato di vivere in case separate qualcuno aveva storto il naso e ipotizzato che dietro ci fosse qualcosa. Poi era arrivata quella frase affidata ai social da parte della produttrice.

“Il rispetto post-relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente” ha scritto Sonia Bruganelli. In tanti hanno pensato che con Paolo Bonolis fosse finita. Poi è arrivata l’ufficialità: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”. E ora fanno sapere che fine faranno i loro beni.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la frecciata a Ilary e Totti

Quella tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, sposati dal 2002, non è una separazione come le altre. I due, infatti, continueranno a frequentarsi e perfino a “darsi il bacio del buongiorno sulle labbra“. Però l’ultimo bacio passionale non ricordano più quando se lo sono dato. Insomma l’amore è un’altra cosa… “26 anni di vita insieme sono irripetibili” dice oggi il noto conduttore tv. Sulla gelosia, tuttavia, sottolinea: “Nel momento in cui privi una persona di alcune cose necessarie per vivere, ci sta che se le vada a procacciare per la sua sopravvivenza. Non puoi pretendere che muoia”.

Poi però si parla dei beni, dei tanti beni e di lusso, e di che fine faranno. Inevitabilmente il pensiero va ad un’altra coppia famosa recentemente giunta alla rottura, ovvero Ilary Blasi e Francesco Totti. Per mesi abbiamo visto come i due ex abbiano avuto visioni diverse e abbiano più volte discusso se non proprio litigato. A chi va questo, a chi va quello, insomma una separazione ben poco pacifica.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, invece, rispondono così a chi chiede come si faccia a non litigare per queste cose: “Ho le mie borse e i miei Rolex” dice Sonia. Bonolis, d’altro canto, spiega che preferisce “altre cose nella vita”. Poi la Bruganelli scherza affermando che Paolo “non vuole pagarmi gli alimenti”. “Ha mangiato abbastanza – risponde Bonolis – Lo diceva Woody Allen: quell’uomo sta morendo di fame per eccesso di alimenti”. E alla fine l’ex opinionista del GF Vip conclude: “Hanno scritto cose che non esistono. Non ci saranno avvocati, alimenti, niente di tutto questo”.

