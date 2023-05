Sonia Bruganelli, fuori la verità. La moglie di Paolo Bonolis divide in due l’opinione pubblica proprio per il suo modo di porsi diretto e immediato. Sonia ha dato prova di questo anche nel corso del reality show del GF Vip 7, nelle vesti di opinionista per il secondo anno di fila. Ma di recente si sarebbe lasciata andare a una rivelazione che in molti avrebbero preso come ‘frecciatina’ nei confronti del marito: “Il rispetto post-relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente”, ha scritto Sonia su Twitter. Tra i fan scoppia il caos: cosa sta succedendo?

La frecciatina di Sonia Bruganelli sui social. La frase è arrivata come una bomba sotto gli occhi dei follower di Twitter. E questo a qualche settimana di distanza da un altro gossip diffuso sul sito Dagospia sulla presunta crisi tra l’opionionista del GF Vip 7 e il conduttore. Una notizia che ha avuto vita breve, alla luce del video di coppia reso pubblico poco dopo dove marito e moglie si mostravano felici e spensierati in piscina. I fan hanno cominciato a provare un senso di confusione.

La frecciatina di Sonia Bruganelli sui social: “Una cosa che ti fa capire con chi stavi…”

Qual è la verità? La frase di Sonia Bruganelli recentemente postata su Twitter riaccende il gossip sulla vita privata e sentimentale. Con le parole “Il rispetto post-relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente”, la moglie di Paolo Bonolis ha lasciato intendere tutto o niente. Sono in molti a domandarsi se le parole della Bruganelli fossero riferite al marito oppure dette in linea generale come manifestazione di un pensiero.

E non sarebbe passato molto tempo da quando l’ex fiamma di Paolo Bonolis, Laura Freddi, avrebbe rilasciato un’intervista su Donna Glamour, tirando in ballo proprio il conduttore: “Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo”. Come l’avrà presa Sonia?

L’ex opinionita del Grande Fratello Vip 7 ha replicato alle dichiarazioni di Laura Freddi con alcune story su Instagram: “Beh, l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque non era proprio uno sconosciuto prima”, ha replicato secca e diretta la Bruganelli. Come si usual dire, a buon intenditore poche parole. E chissà se Sonia deciderà di rispondere ai dubbi che il suo ultimo post ha sollevato.