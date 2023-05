Evento davvero da togliere il fiato con Sonia Bruganelli e Sophie Codegoni grande protagoniste. Ovviamente al centro dell’attenzione anche la figlia della giovane Celine Blue, nata circa dieci giorni fa. La moglie di Paolo Bonolis ha compiuto due gesti davvero molto importanti nei confronti della neonata e la Bonas di Avanti un altro non ha potuto fare altro che apprezzarlo. E le due donne hanno confermato di avere un legame di grande amicizia.

Prima che Sonia Bruganelli sorprendesse Sophie Codegoni e la figlia Celine Blue, in un precedente pezzo vi abbiamo parlato delle dichiarazioni dell’ex GF Vip sul suo parto: “Devo dire probabilmente sono stata fortunata anche perché ho avuto dei medici bravissimi che mi hanno seguita, davvero bravissimi. Per me è stata un’esperienza bellissima, non ho avuto quel dolore che tutte mi hanno detto, ho avuto un dolore minimo paragonabile al dolore delle mestruazioni, niente di più e niente di meno”.

Sonia Bruganelli, doppio gesto boom per Sophie Codegoni e sua figlia

A postare tutto sul suo profilo Instagram ufficiale è stata Sonia Bruganelli, che si è quindi recata da Sophie Codegoni e ha potuto conoscere dal vivo per la prima volta la figlia della ragazza. Ha voluto fare gli auguri personalmente alla mamma e anche al papà Alessandro Basciano. Sono andati tutti e tre insieme a cena e l’opinionista del GF Vip 7 ha espresso tutta la sua gioia di questo incontro, infatti ha commentato nella didascalia: “Un fagottino dolcissimo“.

Sonia ha preso in braccio Celine Blue e ha cominciato a riempirla di coccole, con Sophie che ha commentato quell’immagine bellissima con due emoticon raffiguranti occhi innamorati e tre cuori rossi. Poi si è scoperto anche un altro gesto super dell’autrice di Avanti un altro. Quest’ultima ha voluto fare un regalo firmato alla coppia e ovviamente alla bimba. E a mostrarlo è stata la Codegoni, attraverso una Instagram story postata nelle ultime ore.

Il dono consiste in una tutina di colore rosa, che ha un fantastico orsetto disegnato. Un momento davvero emozionante, che ha coinvolto migliaia e migliaia di utenti, rimasti incantati da quelle spettacolari istantanee.