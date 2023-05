Sophie Codegoni, ad una settimana dal parto, ha svelato alcune curiosità sul momento della nascita di Cèline Blue. La giovane influencer ha lasciato nelle sue storie Instagram un box domande per i fan e poi ha scelto alcune più importanti a cui rispondere. Tra queste ha risposto ad esempio ad una sul dormire della piccola, affermando: “Questa cosa mi fa troppo ridere. Cèline dorme, o comunque è tranquilla tutto il giorno, poi dall’1:30 fino alle 5:00 di mattina piange, si lamenta, si muove, sembra che lo faccia di proposito. Poi alle 5:30 si calma e così mi permette di riposarmi e fare le mie cose durante il giorno”.

Tra le svariate cose chieste a Sophie ce n’è stata una in particolare, riguardante la caduta del cordone della figlia. La Codegoni ha svelato che è caduto a casa proprio ieri dopo ben 7 giorni, mentre lo disinfettava, e che le ha fatto decisamente impressione. L’ex tronista di UeD si è però poi concentrata soprattutto sul parlare della sua esperienza con il parto, la quale è stata molto diversa da quella che le donne son solite raccontare.

Leggi anche: “Celine, ecco chi ti presentiamo”. Sophie Codegoni e Basciano, l’incontro speciale della figlia





Sophie Codegoni si racconta: la sua esperienza con il parto di Cèline Blue

Sophie Codegoni ha aperto il discorso spiegando che per l’appunto lei era arrivata in ospedale terrorizzata, in quanto si definisce una ‘fifona di prima categoria’. Ha spiegato che la sua agitazione derivava anche dai racconti che molte donne le avevano fatto sul parto, definendo l’esperienza dolorosissima. Lei invece dichiara: “Devo dire probabilmente sono stata fortunata anche perché ho avuto dei medici bravissimi che mi hanno seguita, davvero bravissimi. Per me è stata un’esperienza bellissima, non ho avuto quel dolore che tutte mi hanno detto, ho avuto un dolore minimo paragonabile al dolore delle mestruazioni, niente di più e niente di meno”.

La modella di Varese ha dunque avuto un parto decisamente tranquillo. Ha spiegato di essere entrata in sala parto quando era già di tre centimetri e mezzo, ma lei non se ne era resa conto, ed il tutto è durato quattro ore e mezza. Dopodiché ha aggiunto: “L’unico momento in cui ho avuto un po’ di dolore è stato proprio alla fine del travaglio, a nove dieci centimetri, e allora sì ho pensato che avevano ragione, ho avuto proprio delle fitte forti quindi mi hanno fatto un pizzico di epidurale e anche quello mi ha aiutata”.

Anche il compagno Alessandro Basciano era presente al parto, infatti lei ha spiegato ai follower: “Ho iniziato con le spinte e quel momento è durato veramente poco, poi era notte e quindi l’ambiente era super tranquillo e c’era Ale lì insieme a me e poi c’era Celine che mi ha aiutata tanto, quando io non riuscivo a spingere c’era lei che spingeva per me, è stato proprio un bel parto”.