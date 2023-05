Continua a far parlare di sé Sophie Codegoni, sempre più entusiasta della nascita della figlia Celine Blue. Nei giorni scorsi hanno mostrato tutte le meravigliose immagini della festa organizzata per la piccola, venuta alla luce il 12 maggio scorso. Lei e il suo compagno Alessandro Basciano sono al settimo cielo per essere diventati genitori, ma ora si è registrato un ulteriore momento pazzesco con la neonata ovviamente assoluta protagonista.

Sophie Codegoni ha deciso di incontrare una persona per lei speciale, infatti ci teneva particolarmente a far conoscere la figlia Celine. E questa persona, che è un vip, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram ufficiale. Sono arrivati tantissimi commenti da parte dei follower, molto felici di aver visto queste immagini strappalacrime. La piccola è già diventata la regina della famiglia dei Basciagoni, vediamo quindi cosa è accaduto.

Sophie Codegoni, incontro speciale per la figlia Celine

Come è stato possibile vedere dalle immagini postate online, Sophie Codegoni ha fatto una presentazione molto particolare alla figlia Celine. C’è una persona molto importante nella sua vita, che è stata protagonista insieme a lei e a Basciano al Grande Fratello Vip. Una sorta di incontro tra la nipotina e il nonno, anche se ovviamente non di sangue. Lui ha scritto a corredo del video: “Quanta emozione in casa Basciagoni“. Vediamo chi è quest’uomo che ha incontrato la bambina.

Dunque, Sophie e Alessandro hanno dato in braccio la loro Celine a Giucas Casella, che l’ha coccolata con tanta passione e un amore immenso. Lei ha commentato: “Ma tu sai che sei in braccio a un super mago?”. Quindi, una sorta di reunion del GF Vip con l’illusionista con una new entry, ovvero la piccola. E sono arrivate anche alcune reazioni di altri vip, che hanno decisamente apprezzato questo inedito quadretto con Giucas superstar.

Tra le prime a scrivere è stata Guenda Goria: “Ma che meraviglia”, poi altri fan comuni hanno aggiunto: “Stupenda Celine Blue, che bella famiglia”, “Grande Giucas, splendida bimba”, “Giucas, sei e sarai una bella e brava persona”.