Fabrizio Corona contro Sophie Codegoni dopo la nascita della figlia Blu Celine. Non è la prima volta che l’ex re del paparazzi tira stoccate contro l’ex volto di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip. Lo aveva fatto giusto due mesi fa e insieme alla Codegoni era finito anche il fidanzato Alessandro Basciano, conosciuto proprio nella casa più spiata d’Italia. “Basciano è troppo per lei. Sono l’unico che la conosce bene e sa quello che vuole veramente”, aveva detto Fabrizio Corona.

“Ma se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini… I loro contenuti sono l’espressione del mondo social. E la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Instagram. Durata: 3 mesi”, aveva detto ancora Fabrizio Corona dopo l’intervista di coppia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a Verissimo.

Leggi anche: “Non farlo più, è troppo piccola”. Sophie Codegoni, allarme per la figlia Celine: tutti preoccupati dopo la foto





Fabrizio Corona contro Sophie Codegoni: “Ha fatto il filler in gravidanza”

In quella occasione Sophie Codegoni aveva parlato di Fabrizio Corona, della loro amicizia e della relazione ormai chiusa. “Avevamo un rapporto di amicizia e di lavoro, ma oggi non c’è più nulla, ho interrotto tutto perché quando sono uscita ho scoperto che tante cose lavorative non erano state fatte”, aveva raccontato a Verissimo l’ex inquilina del GF Vip 6.

Dopo la nascita di Blu Celina, Fabrizio Corona è tornato a bomba su Sophie Codegoni. Sul suo canale Telegram, l’ex re dei paparazzi ha rivelato che, mentre era in attesa della figlia, l’ex vippona ha fatto qualcosa di assolutamente vietato in gravidanza. “Non cerchiamo di fare sempre polemica e facciamo gli auguri alla neo arrivata stupenda Celine Blue, senza soffermarci ovviamente sul nome scelto, Ilary Blasi docet. Ma studiando le storie – ha scritto Fabrizio Corona – abbiamo notato sulle labbra della giovane showgirl un’iniezione di filler o acido ialuronico, cosa vietata durante la gravidanza da tutti i medici”.

“Abbiamo voluto aspettare la nascita per porvi questa domanda: l’ossessione della bellezza, o per meglio definirla dismorfofobia (ovvero l’eccessiva preoccupazione per alcuni tratti fisici che vengono considerati difetti da migliorare, ndr), non trova freni neanche davanti la salute di un figlio che oggi, timbro di fabbrica di ogni giovane influencer, oltre che felicità porta gioie ma soprattutto tanti soldi per i clienti pubblicitari intorno al mondo baby?”, la conclusione di Fabrizio Corona, che così ha lanciato una bella frecciatina a Sophie Codegoni.