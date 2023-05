Sophie Codegoni è al settimo cielo per essere diventata mamma della figlia Celine. La piccola è venuta alla luce il 12 maggio scorso e poche ore fa c’è stato un momento straordinario, ovvero una super festa organizzata per la bimba concepita con Alessandro Basciano. Ma c’è anche stata una critica molto forte nei confronti della Bonas di Avanti un altro perché ha fatto qualcosa, che il popolo della rete non le ha perdonato.

Nei giorni scorsi, invece, Sophie Codegoni e Basciano hanno ricevuto una bellissima sorpresa in ospedale dopo la nascita della figlia. Questo è stato il commento di Basciano, che ha postato una foto strappalacrime: “Qui qualcuno si è presentato con letterina e coniglietto“. E questo lui era il figlio di Alessandro, Nicolò, che ha potuto salutare per la prima volta la sorella. Ricordiamo infatti che l’ex concorrente del GF Vip aveva avuto la gioia di diventare padre grazie alla sua precedente relazione con Clementina Deriu.

Sophie Codegoni, critica dopo l’ultima foto della figlia

Entrando nei particolari della festa, Sophie Codegoni ha potuto gustarsi un party dedicata alla figlia Celine. Erano presenti degustazioni come bignè e confetti e la festa è andata decisamente benissimo. Peccato, però che poco dopo è successo il patatrac. Ha pubblicato un’immagine della neonata, ma gli utenti hanno notato un dettaglio che ha fatto preoccupare. E subito sono nate le prime polemiche nei riguardi della neo mamma.

La Codegoni ha inquadrato Celine, mentre era nel seggiolino utilizzato per le automobili. E ha commentato: “Quanto sei bella bambolina mia”. Ma alcuni internauti hanno scritto: “Non è piccola per metterla in macchina?”, “Dovrebbe stare nella sacca, è troppo piccola ancora”. Ma Ultimenotizieflash ha anche riportato una frase in favore di Sophie: “Perché tutte nascono già mamme vero? Con l’esperienza imparerà, tra l’altro tutti gli oggetti per la bimba se li è fatti anche sotto consiglio delle follower. Quindi, le avranno consigliato questo seggiolone”.

E gli altri si sono complimentati per la bellezza della piccola: “La principessa di mamma”, “Che spettacolo, bellissima”, “Vero, è bellissima e sembra anche già abbronzata. Complimenti”, “Sei una meraviglia, la bambolina di mamma e papà”.