Super momento per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano dopo la nascita della figlia. La neonata, venuta alla luce nella giornata del 12 maggio, è stata chiamata Céline Blue e la sua prima immagine è stata subito resa pubblica dalla coppia. Ma ore dopo il bellissimo evento è accaduto qualcosa di ancora più sorprendente, coi fan che sono rimasti stupefatti. A mostrare tutto ci ha pensato il neo papà, che ha fatto impazzire migliaia e migliaia di suoi follower.

Sophie Codegoni, diventata mamma per la prima volta mentre Alessandro Basciano è papà bis, ha commentato così l’arrivo della figlia: “12/05/2023. Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline Blue”. Tantissimi i personaggi famosi che li hanno manifestato tutto l’affetto possibile e fatto gli auguri, tanto attesi per nove mesi dalla coppia.

Sophie Codegoni ed Alessandro Basciamo, che sorpresa dopo la nascita della figlia

Erano trascorse davvero poche ore da quando Sophie Codegoni e Alessandro Basciano erano diventati genitori della figlia Céline Blue, quando hanno ricevuto una sorpresa indimenticabile in ospedale. Infatti, è arrivata una persona davvero speciale nel nosocomio dove la Bonas di Avanti un altro ha partorito la neonata. Ed è prontamente arrivata la reazione del giovane, che ha commentato con grande entusiasmo quell’avvenimento.

Questo è stato il commento di Basciano, che ha postato una foto strappalacrime: “Qui qualcuno si è presentato con letterina e coniglietto“. E questo lui era il figlio di Alessandro, Nicolò, che ha potuto salutare per la prima volta la sorella appena nata. Ricordiamo infatti che l’ex concorrente del GF Vip aveva avuto la gioia di diventare padre grazie alla sua precedente relazione con Clementina Deriu, una modella che avrà ovviamente dato il suo ok a questo incontro meraviglioso. Il bimbo di 7 anni ha regalato anche un peluche di colore rosa.

L’anno scorso l’ex di Basciano lo aveva criticato: “E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli…ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura”.