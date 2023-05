Sophie Codegoni e Alessandro Basciano finalmente genitori: è nata la prima figlia della coppia nata al GF Vip. Da giorni i fan dei ‘Basciagoni’, così come li chiama il popolo del web, aspettava la notizia. Tanto più che qualche giorno fa era uscito il rumor dell’ex tronista di UeD ed ex gieffina già in ospedale. E proprio da lì arriva la prima foto di famiglia con la piccola. Poche ore prima del lieto annuncio, un video realizzato nella camera della clinica in cui i due ballano divertiti. “Ci siamo ci siamo ci siamoooo!!! Tra una contrazione e l’altra questa è la situazione”, la didascalia con l’hashtag che da mesi ormai domina i loro post: CBB, le iniziali della figlia.

Figlia che è nata il 12 maggio 2023. Una nascita che, come avevano raccontato Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che è già papà di un bimbo nato da una precedente relazione, non era in programma ma che fin da subito hanno deciso di accogliere con gioia nelle loro vite. La oggi neo mamma ha infatti condiviso sui social ogni momento della sua gravidanza. I momenti più belli ma anche quelli più duri, come quando è stata ricoverata in ospedale per problemi a un rene.

Sophie Codegoni mamma: la prima foto con la figlia appena nata

Il sesso del bebè era stato rivelato a Verissimo, mentre il nome era stato letteralmente spoilerato da Alfonso Signorini. In una puntata del GF Vip ha voluto fare gli auguri alla coppia nata nel suo reality ma ha finito per lasciarsi sfuggire la notizia che i due tenevano ancora per loro: Céline. Céline Blue il nome completo, si è scoperto oggi.

“Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline blue“, ha scritto Sophie Codegoni sotto alla prima foto di famiglia con la piccola e il suo Alessandro Basciano, che ha poi ricondiviso il post. Nemmeno a dirlo, sono già migliaia e migliaia le congratulazioni di fan e gli amici della coppia.

I ‘Basciagoni’ si sono conosciuti e innamorati nella casa più spiata d’Italia e da allora non si sono più separati. Il loro amore è cresciuto sempre di più, fino alla decisione di andare a convivere e di diventare una famiglia. A settembre scorso lui si è inginocchiato a sorpresa sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Poco dopo la proposta di matrimonio è arrivata anche la notizia della gravidanza, che come detto i due non avevano programmato ma li ha resi al settimo cielo. Oggi che Céline Blue è nata ancora di più.