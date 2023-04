“Non potevo farne a meno”. Sophie Codegoni, la scelta a poco dal parto ed è subito caos: critiche a non finire

Sophie Codegoni, scoppia la polemica. Nelle ultime ore la “Bonas” ha deciso di condividere con i fan alcune immagini del pancione su cui ha ironizzato. Infatti per Sophie è iniziato il conto alla rovescia: mancano poche settimane prima di conoscere finalmente la primogenita Celine Basciano. La data prevista per il parto? È stata lei stessa a rivelarla scrivendo: “-24 giorni. Il mio pancione sembra essere esploso in tre giorni. Ormai è gigante“.

Critiche su Sophie Codegoni dopo il video sui social. La piccola Celine Basciano verrà a luce tra circa 24 giorni. La primogenita della coppia dovrebbe venire alla luce il 15 maggio e nel frattempo Sophie continua ad aggiornare i fan sui preparativi. Non è la prima volta che accade, infatti circa un mese fa il volto di Canale 5 ha reso noto il nome scelto per la bebè mostrando ai fan i vestitini con su scritto il nome. Un modo originale e tenero per condividere con tutti un momento decisamente gioioso.

Critiche su Sophie Codegoni dopo il video sui social: cosa è successo

Stessa intenzione di Sophie manifestata attraverso un altro video in cui mostrare ulteriori acquisti per la piccola. Peccato però che gli hater sembrano essere sempre a caccia dei dettagli su cui poter sollevare le polemiche. E infatti così è accaduto. Non solo vestitini, in tal caso, ma oggetti di arredamento e altro genere di cose pensate per la cura di Celine. Le attenzioni si sono dunque concentrare su un elettrodomestico in particolare che sembra possa aiutare la futura mamma a creare il latte artificiale.

A corredo delle immagini, Sophie ha commentato senza alcun filtro: “Questo è una figata pazzesca. Noi qui mettiamo il latte in polvere, io adesso non so ancora che tipo di latte mi consiglieranno i medici, poi lo vediamo, però è come una macchina del caffè che in pochi minuti ci prepara il nostro biberon a temperatura perfetta”.

È bastato questo messaggio per accendere gli animi. Infatti in molti non hanno esitato a prendere di mira la futura mamma puntando sul fatto che sembrerebbe aver preso la decisione di non allattare al seno la piccola. Al momento Sophie si è lasciata scivolare addosso le critiche e ha dunque preferito mantenere il silenzio a riguardo. D’altronde anche diversi mesi fa, poco dopo l’annuncio della dolce attesa, Sophie è stata presa di mira per la giovane età: “Dicono che sono troppo giovane e che siamo insieme da troppo poco tempo. Ma io credo che non ci sia un’età o un tempo giusto”, questa la risposta di Sophie.